奪金鐘遭親娘冷回 杜蕾萬般努力求柯淑勤盛讚

杜蕾是影后柯淑勤的女兒，但媽媽不教她演戲，讓她憑自己實力奪下金鐘新人王。

32歲的杜蕾以《在光裏的人》拿下金鐘獎最具潛力新人獎，這是她在演藝圈的第一個頭銜；而另一個與她綁定的身分，是影后柯淑勤的女兒。杜蕾其實沒那麼想撕掉這個標籤，因為她到目前為止所做的努力，包括當演員這件事，都只為了求媽媽一個肯定的眼神。

杜蕾回憶起得獎的那晚，柯淑勤對她說：「很爽齁？但我還是最美的。」這就是柯淑勤式的讚美。在杜蕾的視角，媽媽人狠話不多，眼神銳利、對她很嚴厲，杜蕾一直說自己青春期很叛逆，但提到母女衝突，她卻說：「沒有人敢跟她吵，我最多就是回房間而已。」杜蕾的叛逆，其實是壓抑，壓抑著沒有被理解的情緒，以及媽媽為何這樣的疑問。

廣告 廣告

杜蕾拿到金鐘獎的那晚，雖然開心，卻也深深感受當演員的寂寞

母女關係如戲 杜蕾 Daphne Lei Du

生日：1993年10月6日

身高：160公分

體重： 48公斤

學歷：聖約翰科技大學應用英語系 作品：《在光裏的人》《今天愛上我》

獎項：第六十屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎、第三十屆亞洲電視大獎最佳女配角

媽媽不教不幫 自己碰撞

比如說杜蕾學當演員，是透過戲劇課程，而不是向柯淑勤討教，「因為她不教我，她覺得演戲這件事情，每個人不一樣，媽媽怎麼進入角色的，她不會告訴我。」杜蕾很困惑，媽媽有這麼多資源、認識這麼多人，「為什麼不幫我？」後來她才明白，是因為媽媽也是一個人走過來，所以用這樣的方式想讓女兒堅強。

杜蕾（左）跟媽媽柯淑勤（右）歷經叛逆、隔閡，如今終於能像朋友一般相處，母女故事成為影集《影后》的原型。（翻攝自杜蕾IG）

而這樣充滿隔閡和張力的母女關係，讓她和柯淑勤被作為角色原型，寫進影集《影后》裡。關於自己成為劇本，杜蕾也是看戲才知道，「我看的時候就覺得好像喔，怎麼那麼像，怎麼回事？看了其實有點不舒服。」於是打電話給媽媽求證，那時柯淑勤才告訴她，是的，那就是她們的故事。

媽媽辛苦歷程 恍然大悟

杜蕾（左一）靠著在劇場和戲劇課程磨練演技，與其他夥伴打成一片。（翻攝自杜蕾IG）

「曾經有段時間，我回家都不跟媽媽講話，不想跟她有任何互動。是長大之後，聽她和朋友講，我才知道媽媽很辛苦，才知道那時候發生了什麼事。」於是杜蕾轉變心態，開始學習當個貼心的女兒，在30歲後才主演第一部長劇《在光裏的人》。

杜蕾對於當演員沒有設定目標，只希望能夠一直演戲。

杜蕾為了揣摩腦性麻痺患者，將臉部和身體肌肉訓練到已經不需去控制，就能呈現出角色的模樣，只需要全心釋放情感，讓她一口氣拿下新人獎。杜蕾想一直演戲，沒有設定任何目標，卻說：「我很想做媽媽覺得對的事，我很希望她以我為榮。」語畢，杜蕾止不住哭泣。得獎那晚，她在後台等待媒體訪問，到處都是人，但興奮和感動的心情不知道要向誰說，「我才體會到，當演員都是寂寞的。」

更多鏡週刊報導

擁有鏡頭喜歡的臉 陳玄力明華園三代容貌焦慮

航運千金國中早戀 欣菲粉絲熱情男友臉垮了

棒球場日曬雨淋 倪暄應援排球吹冷氣就開心