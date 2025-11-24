奪金馬影后「遭中國社群封殺」 范冰冰曝心聲：關關難過關關過

中國 / 武廷融 綜合報導

中國女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》勇奪第62屆金馬獎最佳女主角，她雖然沒有到典禮現場，不過導演張吉安跨海連線，而范冰冰在電話中表達感謝。隨後范冰冰也在中國社群「微博」發文，沒想到卻被刪除，相關內容在中國社群媒體也都被刪除。范冰冰則在昨(23)日晚間透過IG發文透露心聲「關關難過關關過，風雨過後見彩虹」。

范冰冰以電影《地母》奪下第62屆金馬獎最佳女主角獎，引發熱議。而導演張吉安代替范冰冰上台領獎，范冰冰透過電話表達感言，並提到感謝金馬獎始終如一地支持和鼓舞著華語電影人的初心，「願所有的電影可以生生不息，也願中國電影人在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒。」

廣告 廣告

范冰冰隨後在微博發出自己吃大閘蟹慶祝的貼文，其工作室也發文祝賀，儘管不提「台灣」、也不提「金馬獎」，但這兩篇貼文仍都被刪除。范冰冰過去因涉嫌偷稅漏稅，遭中國「封殺」，她近年轉戰到韓國、馬來西亞等地拍電影，並移居香港。

而范冰冰23日轉戰IG和Threads發文，她PO出金馬獎座，透露自己「看了很久很久，心裡有種說不出的滋味」，並回憶與《地母》劇組的拍攝過程。范冰冰也再次感謝導演張吉安，「非常感謝他在各種壓力之下，還始終堅定地支持我、認定我。儘管拍攝條件艱苦，但馬來西亞劇組裡的每個同仁，臉上總是掛著燦爛的笑容，全心投入著自己熱愛的事」。

范冰冰也在文末寫下「關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景。謹以此心，獻給親愛的你們！Saya sayang kamu semua banyak-banyak！(我太愛你們了)」。

原始連結







更多華視新聞報導

拍戲中無法出席！ 范冰冰奪金馬影后「電話連線爆哭」

范冰冰走出低谷獲影后 陸網友指金馬獎專業有格局

代言全下架！ 全智賢「暴風圈」引爭議疑遭中國封殺

