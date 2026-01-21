奪金馬許願帶爸媽出國！曾敬驊自爆「被放生」 過年計畫曝光
電影《我家的事》即將於2月4日在影音平台上架，日前特別舉辦媒體訪談會，導演潘客印率領「一家四口」藍葦華、高伊玲、曾敬驊及黃珮琪齊聚一堂。4人除了分享過年計畫外，去年奪下金馬獎的曾敬驊曾在訪問中許願，希望未來有機會帶父母出國，被問起目前進度如何，他笑曝自己被父母「放生」了。
為了迎接即將到來的農曆新年，藍葦華、高伊玲、曾敬驊及黃珮琪在活動上，一同在春聯紙上揮灑墨寶，合力寫下巨大的「福」字，象徵電影中家庭關係的圓滿與和解，並同步預祝觀眾在即將到來的馬年福氣奔騰。
4人被問起過年計畫，高伊玲分享，有拜託妹妹一家準備好年菜，會一起回娘家過年，曾敬驊則會回宜蘭老家陪家人，還透露，以往都會幫忙準備年夜飯，也會陪媽媽去菜市場，最喜歡「酸菜結湯」這道菜，「過年就是要家人聚在一起。」有趣的是，藍葦華今年也是要回宜蘭老家過年，讓曾敬驊忍不住問對方家裡地址，笑說想去拜年，互動相當可愛，而黃珮琪則是會回花蓮探望媽媽。
值得一提的是，曾敬驊在去年以《我家的事》奪下金馬獎最佳男配角獎，他當時曾在後台提到，得獎後最想做的事就是帶爸媽出國，被問起進度如何？他透露，爸媽已經先和朋友們相約要出國了，那為何沒有順勢加入，他笑說：「我不想加入這一團，沒有話題啊！」笑翻全場。
《我家的事》不僅口碑席捲全台，更在金馬獎大放異彩，一舉榮獲八項大獎提名，並最終抱回「最佳改編劇本」及「最佳男配角」兩項大獎。這部備受矚目的年度傑作將於2月4日在CATCHPLAY+ 全台獨家上架。
