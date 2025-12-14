奪黑豹旗亞軍 羅東高工棒球隊逆轉崛起朝宜蘭之光前進

〔記者江志雄／宜蘭專題報導〕宜蘭縣國立羅東高工棒球隊參加今年黑豹旗全國高中棒球大賽，在212所參賽學校中，以驚艷表現一路挺進冠軍賽，最終奪下亞軍，被視為本屆比賽超級大黑馬，校長洪重賢期盼選手持續精進再創佳績，成為新的宜蘭之光。

羅工棒球隊早期以社團形式運作，經費與資源相當有限，也面臨場地設備不足困境。2019年起由林燈文教公益基金會資助，轉型為木棒組球隊，經過6年培訓逐漸開花結果。

洪重賢說，林燈文教公益基金會每年贊助經費，支付羅工棒球隊開銷，協助改造住宿與訓練設施，包括牛棚、打擊場、住宿，使球員無後顧之憂，隨著球隊穩定招生，吸引有潛力學生加入，讓「是不是在玩真的」質疑聲浪消退。

值得一提是，本屆黑豹旗4強賽中，羅工面對強敵台東體中，雖然一度落後，但球員沒有氣餒，全隊凝聚信念，靠著穩紮穩打與團隊合作成功逆轉，首度挺進黑豹旗冠軍戰，被視為羅工棒球隊史上的經典戰役。

洪重賢說，「永不放棄、團結向前」是羅工棒球隊堅持的信念，日後將加強訓練，力求學業與球技並重，希望有更多築夢者加入，一起為校爭光，作為宜蘭的驕傲。

6年磨一劍！ 羅東高工棒球隊立志扳倒「大魔王」平鎮高中 成為台灣第一

