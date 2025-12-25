奪1命…凹子底公園4學生「踩踏虐魚」畫面曝！環保局開罰了

記者簡榮良／高雄報導

活跳跳的生命在腳邊斷氣！高雄凹子底森林公園近日被民眾拍下殘忍畫面，4名學生團團包圍一隻快無法呼吸的魚，嘻笑來回踩踏並擺拍，魚隻掙扎的多用力，就被踩的多死。對此，環保局表示，行為已違反高雄市公園管理自治條例規定，最高可處新台幣6000元罰鍰。

魚隻掙扎的多用力，就被4名學生踩的多死。（圖／翻攝自社會事新聞影音畫面）

39秒虐殺影片，或許是那隻最後一口氣的時間。高雄凹子底森林公園有一個蓄水量2007噸的生態池，只見4名學生嬉鬧踩踏，每個人參與一腳，玩得不亦樂乎，仔細看才發現不對勁，腳下是一隻活跳跳的魚，被打撈上岸虐待，已經奄奄一息，他們不打算收手，還拍影片紀錄。目擊者痛批不尊重生命，拿著影片向市府相關單位檢舉。

對此，環保局表示，接獲民眾通報有民眾在生態池垂釣，保全人員趕赴現場時，學生已經離開；不過根據民眾拍攝畫面內容，在生態池垂釣、餵食、破壞魚類等相關行為，已違反高雄市公園管理自治條例規定，可處新台幣1000元至6000元罰鍰。

為了確認魚隻是否還沒斷氣，用尖銳物刺激牠。（圖／翻攝自社會事新聞影音畫面）

不良行為，請勿模仿！

