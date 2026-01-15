奪Meta大單？大同「不點名但證實」

▲大同證實奪下北美電力設備訂單。（圖／大同集團提供）

[NOWnews今日新聞] 近日市場盛傳大同拿下Meta美國路易斯安那州Hyperion超級資料中心綠能變電器大單的消息，根據經濟日報報導，大同15日回應指出，基於客戶隱私與商業機密，不便針對個別客戶評論，但證實近期確實在北美取得電力設備訂單。

大同說明，此次是與美國本土電力設備開發商GIS（Grid Infrastructure Solutions）共同取得北美電力公司的系列變壓器訂單，內容涵蓋345kV電力變壓器等產品。大同並透露，該電力公司客戶確實含多家美國重量級AI與數據中心相關業者，並為其提供完整的電力服務。

大同長期在北美布局電力設備領域，這次獲單提高在國際大型工程案的能見度，也反映技術與交付能力獲北美電力市場認可。

法人則看好，大同重電事業群在總經理張松鑌帶領下加速對接海外需求，透過與GIS的策略合作，有機會持續擴大在AI資料中心與綠能電力相關專案的切入深度。

大同連日股價急拉後，15日開高走低、盤中翻黑，不過中午過後有大單敲進，終場收37.9元，上漲0.93%，成交量11萬張。本周大同股價已經上漲21.47%。

