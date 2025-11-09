奪PTGA標竿專案獎 友善樹木空間資訊管理專案 獲肯定

建設局長陳大田親自出席參加PMI台灣國際專案管理論壇暨專案管理大獎頒獎典禮。

社團法人國際專案管理學會（PMI）台灣分會公布「2025年專案管理大獎（PT-GA）-標竿專案獎」得獎名單，台中市政府建設局推動系統化樹木管理的「友善樹木空間資訊管理專案」榮獲「典範專案獎」，展現市府提升市政管理績效與專案管理能力的決心，8日台中市政府建設局長陳大田也親自出席參加PMI台灣國際專案管理論壇暨專案管理大獎頒獎典禮（PMI Taiwan Grand Award）授獎。

建設局長陳大田表示，為呼應聯合國永續發展目標（SDGs）及2050淨零碳排政策，建設局持續推動城市綠美化及智慧化樹木管理。市府建設團隊已在公園、園道、中央分隔島及道路兩側種植超過23萬株樹木，並結合空間資訊科技及專業顧問建置樹木履歷系統，透過巡檢、派工、健檢與病害防治，打造低碳、永續且宜居城市環境。

建設局表示，市府建設團隊推動的友善樹木成果深獲肯定，包括2025亞太暨台灣永續行動獎以「中央公園︱綠肺之心‧共融之城」及「台中綠空廊道-舊鐵路重生與永續未來」榮獲雙金、雙銀四項大獎殊榮，及在2025年建築園冶獎獲得建築類及公園綠地景觀類等4大獎等，展現在城市綠美化與永續治理的領先表現。