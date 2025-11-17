奮力抗病魔男星搭機心痛差點喪命！ 醫警告：再晚2小時恐心臟休克

郭彥甫曾因流感併發心內膜炎，導致心臟疼痛緊急入院治療。（郭彥甫臉書）

高慧君近幾年為甲狀腺低下併發眼疾所苦，近一個月更連開三次刀。不少藝人也與病魔對抗纏鬥，女星唐玲因胃癌切除胃，卻因此讓食物太快進入小腸，造成胃傾倒症候群，也會導致胰島素抗阻而讓血糖不穩定，近日併發糖尿病前期，讓她十分沮喪。

唐玲的抗癌之路相當艱辛。她於2019年確診胃癌4期，歷經8次化療並切除了2/3的胃。2022年，癌細胞不幸轉移至子宮與卵巢，她再度接受摘除手術，並在2024年7月捎來抗癌成功的好消息。無奈她兩個月前在社群平台透露，因胃部切除手術，導致血糖不穩定。近期檢查結果顯示，她的血糖指數已達糖尿病前期，讓她陷入愁雲慘霧，不過近日她考取健康管理師證照，是難得的好消息。

廣告 廣告

唐玲因胃癌切除胃部引發糖尿指數異常。（唐玲臉書）

韓星朴美善11月透露年初罹患乳癌後，在8次化療中併發肺炎，身心俱疲。她在節目中表示，「原本規劃兩週一次，共8次的化療，但做完4次後我得了肺炎。醫生說對癌症患者來說肺炎很危險，所以我住院治療兩週後，剩下的化療改為分成12次小劑量進行。放射線治療也做了16次，現在則持續進行藥物治療。」朴美善坦言：「化療是為了殺死癌細胞，但也會連好的細胞一起破壞。雖然是為了活下去的治療，卻讓人覺得快死了。聲音也出不來，末梢神經麻痺、失去感覺，甚至因為皰疹讓皮膚潰爛。」

韓星朴美善因罹患乳癌在化療期間因免疫力低下引發肺炎住院。（朴美善IG）

郭彥甫過去並無心臟病史，6年前在搭機到美國前，他曾因為感冒到診所拿藥，但搭機時感到心臟異常疼痛，但為了趕赴美國沒有多加留意，到最後心臟真的痛到受不了，用最後一絲力氣去找也是藝人的劉畊宏幫忙，四處找醫院，跑了5、6公里找到醫生救命。醫院確診他是流感併發的心內膜炎，醫師還警告，要是再晚2小時來，恐怕會心臟休克死亡。所幸最後在台美兩地醫師連線，共同為他治療，才成功救回一命。

更多鏡週刊報導

奮力抗病魔／獨家！甲狀腺引發眼疾 高慧君動3次手術恐失明

「好」事近了！郭彥甫開心宣布老婆懷二寶 年底喜迎女娃

【繪畫天份不藏了】郭彥甫棄演藝圈百萬年薪 轉行當畫家站上羅浮宮