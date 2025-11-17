奮力抗病魔／獨家！甲狀腺引發眼疾 高慧君動3次手術恐失明

高慧君10月初因凸眼做眼窩減壓手術，進行全身麻醉、削眼骨，對治療結果她也預做最壞的心理準備。（翻攝自高慧君臉書）

高慧君2年多前因甲狀腺問題引發罕見的單眼斜視，手術後並未完全痊癒，眼睛只恢復8、9成，近日她連動3次手術，因為凸眼而做眼窩減壓手術，甚至全身麻醉、削骨，她也做好最壞的心理準備，如果無法修復，大不了回山上養雞種菜。

高慧君5年前因突然視線模糊看不清，發現眼睛垂直斜視，趕緊就醫檢查才知道是甲狀腺功能低下所致；2年前她做了手術矯正，但眼睛大小眼仍十分明顯，決心積極治療。以《逃出立法院》入圍過金馬獎最佳女配角的她，希望能盡量恢復原貌，還有機會再站上舞台拿獎。

因甲狀腺低下引起斜視，高慧君戴了2年眼罩後才開始手術治療。（翻攝自高慧君臉書）

戴兩年眼罩 走路摔倒

高慧君雖兩度手術治療了單眼斜視，還經歷第一次麻醉針插入眼睛的恐怖感，但甲狀腺異常使眼球突出壓迫視神經，仍需動眼窩減壓手術。有鑑於上回斜視手術時，麻醉退了，她仍有痛感，這回和院方反映後，也重新調整。此外，因全身麻醉需要從口中插氣管內管，麻醉師主任也特別親自執行，避免讓她因此傷到喉嚨。

高慧君在電影《鬼天廈》裡的恐怖模樣，是真實的眼睛狀況，正好符合角色需求。

高慧君說，第一次發生斜視時，「我問上帝，是不是我哪裡做不好？」不知道為何自己人生會平白無故遇上這種狀況，但她痛哭3天後，就決定堅強面對，因為還有年邁的媽媽需要陪伴照顧。

高慧君在發現眼疾病灶是甲狀腺低下後，先花了1年多時間治療甲狀腺，穩定甲狀腺指數，才動手術治療矯正因眼外肌肥大造成的斜視，她也因此戴了兩年的眼罩，造成眼皮周遭敏感。

高慧君（左）曾因和張學友（右）合唱〈你最珍貴〉一炮而紅，招牌就是靈動大眼。（翻攝自高慧君臉書）

長期戴眼罩走路難免摔跤，高慧君安慰自己，「上帝要我睜一隻眼閉一隻眼，凡事要更小心。」她覺得自己病痛連連，很對不起爸媽，讓老人家操煩，難過地跟媽媽道歉。

每兩週動刀 勇敢面對

不過媽媽還安慰高慧君，反正人有一天老了也會這樣，要她放寬心，讓她相當不捨。其實媽媽也因罹患帕金森氏症，左半身整個無力，從房間走到客廳要15分鐘，母女都讓人十分心疼。

高慧君（左）希望熬過手術治療，能恢復過去正常的模樣。右為張菲。（華視提供）

上個月起，高慧君一連動3個矯正眼睛的手術，除了眼窩，還有眼瞼手術，要矯正（右眼）眼瞼攣縮，接下來月底還要進行雙眼皮對稱的修復手術，幾乎每兩週就動一次刀，十分辛苦。臉書和抖音都有很多病友和粉絲關心詢問她狀況，她建議有類似症狀的病友「先鼓起勇氣就醫，畢竟我不是醫生，只能分享經驗。」

高慧君最近不到兩個月動3次眼睛手術，奮力與眼疾搏鬥。（翻攝自高慧君臉書）

