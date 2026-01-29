奮起湖林業循環利用場域 獲國際森林管理委員會驗證

（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）林保署嘉義分署今天說，奮起湖「林業循環利用場域」木材來源、加工過程到產品流向，符合國際永續森林經營及來源可追溯標準，去年底通過森林管理委員會驗證並取得證書。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天告訴中央社記者，嘉義分署自110年全林區12萬4913公頃取得FSC（Forest Stewardship Council，森林管理委員會）國際驗證，至今每年均接受考核。

此外，嘉義分署設置的奮起湖「林業循環利用場域」更取得FSC COC（Chain of Custody）產銷監管鏈證書，木材產品從原料取得開始至製成產品，均源自永續管理森林或回收材料。

嘉義分署表示，「林業循環利用場域」利用阿里山地區森林疏伐後留下的樹枝、樹梢等林木剩餘資材作為原料，透過專業的設備轉換成可再利用的資源及產品，例如生質能源、生物炭、木醋液及精油，落實木材物盡其用、零廢棄的理念。

嘉義分署指出，通過國際驗證後，場域內未來所生產的產品將具備國際標章，必須清楚記錄來源及去向，確保原料來自合法、友善的森林；這有助於拓展綠色採購市場、協助企業實踐ESG目標，並推動國產材應用。（編輯：龍柏安）1150129