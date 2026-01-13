《奮鬥》創刊70載特展 回顧建軍發展

記者范瑜／臺北報導

為慶祝《奮鬥》月刊創刊70週年，青年日報社昨日於文化營區智慧生活館舉辦「那些年陪伴我們的奮鬥」特展開幕活動，除由政戰局副局長張少將、青年日報社社長謝上校、《奮鬥》歷年主編唐健風、張雨時、蔡濟華等人剪綵，為活動揭開序幕，並邀請多位貴賓共襄盛舉，共同回顧《奮鬥》月刊陪伴國軍官兵70年來的重要歷程；軍友保險公司副總經理師嘉宏亦到場頒發慰問金，展現對國軍與政戰工作的支持，現場氣氛溫馨熱絡。

拍照打卡互動 登封面人物

《奮鬥》月刊前身為民國45年創刊的《革命軍》，歷經70年發展，除持續肩負國軍文宣任務，有助於堅定官兵愛國信念，也透過報導國軍榮耀事蹟，深化官兵對部隊的歸屬感與使命感，在提升國軍精神戰力上發揮不可取代的功能。

「那些年陪伴我們的奮鬥」特展即日起至19日展出，除展出歷年《奮鬥》月刊沿革與時代脈絡、多本《革命軍》及《奮鬥》珍貴刊物外，也規劃懷舊童趣柑仔店，讓《奮鬥》月刊封面拼圖、古早味童玩喚起參觀者共同記憶；現場並設有拍照打卡區，讓民眾和「毛球」合影，成為《奮鬥》封面人物，增添互動與趣味性。

張副局長致詞時表示，《奮鬥》月刊自《革命軍》時代起，便一路陪伴國軍發展，長期記錄國軍每個重要時刻，並成功在政策宣導與官兵閱讀接受度之間取得平衡，是每位官兵每月不可或缺的精神讀物，對凝聚官兵向心與提升精神戰力具有關鍵意義。他期許《奮鬥》月刊未來持續秉持創刊精神，精進內容與形式，陪伴官兵迎接新世代挑戰，持續發揮國軍文宣與思想教育的重要功能。

「那些年陪伴我們的奮鬥」特展昨日開幕，邀請歷年主編「回娘家」，並合影留下珍貴回憶。（記者范瑜攝）

現場設有拍照打卡區，讓民眾和「毛球」合影，成為《奮鬥》封面人物。（記者范瑜攝）

展場規劃懷舊童趣柑仔店，民眾可在此體驗《奮鬥》月刊封面拼圖及童玩。（記者范瑜攝）