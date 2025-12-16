奮鬥40年存5千萬！男退休回家妻「1句話」崩潰 養老金秒蒸發下場超淒涼

財經中心／王文承報導

一名男子退休回家，原以為足以安穩度過退休生活，妻子卻說：「我們離婚吧」，桌上還放著已經辦好的離婚文件與財產分割表，退休金與資產也隨之減半，內心充滿空虛與茫然。（示意圖／PIXABAY）

許多人一輩子努力工作、節衣縮食，只盼退休後能過上安穩無虞的生活，卻往往在不知不覺中忽略了最親近的家庭關係，最終可能迎來婚姻破裂、資產對半分，甚至在晚年同時承受孤獨與經濟壓力。日本一名60歲男子三浦浩（化名）的遭遇，正是如此。

男退休存5千萬回家妻1句話 下場超淒涼



根據《THE GOLD ONLINE》報導，三浦浩大學畢業後進入大型企業服務，近40年兢兢業業，最終升任部門經理。退休時，他擁有2500萬日圓（約新台幣500萬元）的退休金，以及1500萬日圓（約新台幣300萬元）的固定養老金，加上多年存款與股票投資，總資產累積至5000萬日圓。此外，他還透過再就業制度找到年薪約 400 萬日圓（約新台幣80萬元）的工作，原以為足以安穩度過退休生活。

退休當天，三浦在同事的掌聲與鮮花中風光告別職場，心中滿是期待，計畫未來與妻子泡溫泉、品嚐美食，享受平凡卻踏實的幸福。然而，當他回到家中，迎接他的卻是一片異樣的冷清。

妻子語氣平靜地對他說：「歡迎回家，也謝謝你這麼多年的付出，但我們離婚吧。」桌上早已放好離婚協議書、律師名片與財產分割備忘錄。這一刻，三浦彷彿被潑了一盆冷水，原本描繪的退休藍圖瞬間崩塌。

妻子坦言，這並非一時衝動，也不是對三浦心生怨恨，而是多年來的婚姻早已名存實亡。長期缺乏溝通、價值觀與生活方式的差異，以及育兒理念的分歧，讓她忍耐多年，最終選擇在他退休這一天畫下句點。

依照日本法律，婚後累積的財產屬於夫妻共同財產，最終三浦的資產被對半分割，妻子分得2500萬日圓。雖然他仍有房貸需負擔，也打算工作到65歲，之後每月仍可領取約15萬日圓的退休金，但再婚希望渺茫，晚年勢必得獨自面對生活、健康與照護問題。

四十年來拚命為家庭與事業付出，卻在退休那一刻同時失去婚姻與財富，三浦內心充滿空虛與茫然，不禁反覆自問：「我這麼努力，到底是為了什麼？」

