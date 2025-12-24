女丟未澆水香灰害垃圾車「碰」一聲爆開 第一線人員全身遭覆蓋

南投草屯一名住戶將未澆水的燒金紙香灰直接裝袋丟棄，導致垃圾車在壓縮過程中瞬間爆開，清潔隊員全身被香灰覆蓋，驚險畫面全被監視器拍下。事件發生在23日下午，幸好清潔隊員並未受傷，但此事件凸顯了正確處理香灰的重要性。草屯鎮公所清潔隊提醒民眾，丟棄香灰前必須先用水澆，以避免類似危險事件再度發生，保護第一線清潔人員的安全與健康。

事件發生在南投草屯，監視器畫面清楚記錄了整個過程。影片中可見一名白衣女子手提兩大黑色塑膠袋要丟垃圾，清潔隊員接過後放入車斗，當壓縮裝置啟動時，突然「碰」一聲，香灰爆出來，清潔隊員瞬間全身被灰覆蓋，不得不緊急下車清理。

據了解，這起事件發生在23日下午，當時垃圾車正在沿街清運。沒想到有住戶將燒金紙的香灰全裝進垃圾袋丟棄，導致垃圾車壓縮時瞬間爆開。後方收運的清潔隊員首當其衝，被灰燼籠罩，目擊民眾直呼超危險。事發後，附近住戶立刻提供清水，讓清潔隊員沖洗臉部與身體，所幸沒有受傷。

草屯鎮公所清潔隊長游進鴻表示，香灰裡面可能還有一些火苗，假如還沒有熄滅的時候，就可能會有危險。他建議民眾應該把香灰用水淋濕，使其像淤泥一樣，再把它裝到垃圾袋裡面，而且垃圾袋裡面的空氣還要排乾。

清潔隊也再次提醒民眾，丟香灰前務必先澆水確認完全熄滅，否則在垃圾車壓縮過程中，不只可能引發火災，飛揚的灰塵也會傷害清潔人員呼吸道，長期恐怕造成職業傷害。清潔隊呼籲民眾一定要配合，共同守護第一線清潔人員的安全健康。

