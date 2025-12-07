女中士向下屬借錢「可在部隊浴室激戰」 醜聞曝光下士遭撤職 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

陸軍湖口聯保廠一名女中士阿如（化名）因需錢孔急，去年3至5月間向同單位的一名郭姓下士借款，但郭男提出一個條件是要求阿如必須用「身體交換」，於是雙方達成協議，在部隊浴室激戰多次，事情曝光後，軍方依「未尊重性別互動分際」，將郭男撤職並停止任用三年，郭男不服提起行政訴訟，但仍遭法院駁回，懲處確定，恐將就此斷送軍旅生涯。

判決指出，郭男在知道阿如有金錢上的需求，竟向阿如提出「用身體借款」的條件要求與阿如激戰，且地點都在部隊中的浴室，法院在2人的通訊軟體對話也發現，2人多次提到「帶保險套」、「在裡面（部隊）還是外面旅館？」等。

事情曝光後，郭男辯稱和阿如是「妳情我願」，且阿如事後仍繼續主動聯絡借款，並未顯示有恐懼或受害情緒，不過法院認為，本案重點不在性侵與否，而是郭男明知部隊不能發生性行為卻仍屢次違規，明顯違反軍紀。

部隊指出，郭男未顧幹部身分及性別分際，行為已違反《軍風紀維護規定》，屬於「重度違失」，儘管郭男主張其他違規案例僅處以記過，對他卻直接撤職，違反比例與平等原則，但法院認定他的情節重大、態度輕率，且在懲處會議中推諉責任，無悔意可言，部隊處分並未違法。

法院也根據雙方對話與事後調查內容，證實郭男確實與阿如在浴室激戰，缺乏軍人應有操守，法院審理後認為，郭男具大學學歷，已服役6年，應熟知軍中規範，卻仍知法犯法，對部隊形象造成損害，撤職處分適當，因此駁回他的行政訴訟，不過仍可上訴。

