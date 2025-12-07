女中士崩潰急用錢！下士遭爆「用愛愛交換」 喊：浴室還旅館？

（記者張芸瑄／綜合報導）陸軍湖口聯保廠一名郭姓下士，被同單位女中士指控於2024年3月至5月間，在她急需借錢時提出「以性行為作為借貸交換」的不當要求，兩人更疑似在營區浴室發生性行為。案情曝光後，軍方認定郭員嚴重違反性別互動分際，將他撤職並停止任用三年。郭員不服提起行政訴訟，但最終仍遭法院駁回，恐面臨中斷軍旅與失去退伍金的後果。

法院判決指出，郭姓下士深知軍紀嚴格禁止在營內發展非正當兩性交往，卻與女中士多次密會，且雙方通訊紀錄顯示，他不僅主動討論性行為細節，還詢問「要帶保險套？」、「在營裡還是在外面旅館？」等內容。郭員辯稱雙方屬「你情我願」，女中士事後仍向他借款，並無受到威脅或強迫，但法院強調，本案的核心並非是否涉及性侵，而是「明知不可為而為之」，違反軍紀規範本身即構成重大違失。

廣告 廣告

示意圖／陸軍湖口聯保廠一名郭姓下士，以性行為作為借貸交換，兩人更疑似在營區浴室發生性行為。（擷取自 免費圖庫freepik）

軍方調查也指出，郭員明顯未保持幹部身份應有的性別互動界線，違反《軍風紀維護規定》第31點，屬於「重度違失」。他辯稱過往同類事件僅被記過，軍方卻對他直接撤職，違反比例原則，但法院審酌後認定，他事後態度敷衍、推卸責任，且未展現任何悔意，處分並無不當。

判決內容同時曝光兩人的對話紀錄與調查細節，顯示郭員確曾與女中士在浴室發生性關係，甚至講出「外面1500的一堆」等不當言詞，與軍人應有操守相去甚遠。法院認為，郭員受過高等教育，在軍中服務六年，理應熟悉部隊紀律，卻仍故意違規，造成單位形象損傷，因此撤職與停止任用屬合理處置。全案仍可上訴。

更多引新聞報導

高國豪深夜震撼彈！發長文向兄嫂低頭認錯

羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃

