女中士急借錢 下士提性行為當條件！營內廁所多次「交易」

一名下士約女中士在營內發生性行為。（示意圖／翻攝自pexels）





陸軍湖口聯保廠一名女中士因急需用錢，向同單位一名郭姓下士借錢，對方卻提出「以性行為作為交換條件」，兩人甚至在營區浴室發生關係。軍方認定他未尊重性別互動分際、違反軍紀，依《軍風紀維護規定》將其撤職並停止任用三年。郭員不服提起行政訴訟，盼撤銷處分，法院駁回。

根據判決書，去年3至5月間，女中士急需要錢，向郭男借錢，郭男明知軍中嚴禁不當兩性交往，仍要求以性行為當作借錢條件，約在營內一處廁所附近討論借款，郭男將女中士帶到淋浴間內發生性行為，兩人多次在營區內靠近辦公大樓的4樓沐浴間發生關係，還用LINE討論「要去外面旅館還是在裡面（營區內）」。

事後女中士父親控告郭男對女中士性侵，經過調查，郭男確實有未尊重性別互動的行為，郭男辯稱雙方「你情我願」，並強調女中士事後仍主動借款，未呈現恐懼或受害情緒，但法院指出，本案判斷核心不在性侵與否，而是他明知營內禁令仍故意違規，侵害軍紀，性侵部分函送憲兵隊依法偵辦。

軍方調查認定，郭男未顧幹部身分與性別分際，多次違反第31點行為規範，屬「重度違失」。他主張其他違規案例僅遭記過，自己卻被撤職，處分明顯不成比例，並違反平等原則。然而法院審酌相關紀錄後指出，郭男行為反覆、態度輕率，且在懲處會議中未展現自省，甚至推諉責任，與其他輕微違規者情節不同，軍方依裁量權做成撤職處分並無不當。

法院認為，他具大學學歷、服役逾六年，理應熟稔軍紀要求，卻仍知法犯法，對部隊形象造成傷害，最終法院認定原處分適當，駁回訴訟，全案仍可上訴。

