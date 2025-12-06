女中士營區內激戰換錢！他遭撤職喊冤：外面1.5K一堆

娛樂中心／張予柔報導



陸軍第三地區支援指揮部一名郭姓下士，在知道同單位女中士急著還債後，便答應對方以性行為換取金錢，在營區內發生不當行為，遭軍方撤職停任3年。他不服決議提出行政訴訟，但台北高等行政法院審理後認為軍方處分並無不當，駁回請求，案件仍可上訴。









郭姓下士得知女中士急需要錢去還債，因而雙方約定以性行為作為借貸條件。（示意圖／民視資料照）

判決指出，事件發生在113年3月至5月期間，郭姓下士得知女中士急需要錢去還債，因而雙方約定以性行為作為借貸條件，兩人甚至在營區4樓沐浴間發生性行為。然而整起事件曝光，是因女中士父親向軍方控訴郭男性侵，軍方在調查後將性侵部分移由憲兵隊偵辦，而兩人在營區內發生性行為，已嚴重違反軍紀，因此在召開人評會後，最終決定將郭男撤職並停止任用3年，等同丟掉軍中生涯及退休金。

郭下士辯稱兩人是「你情我願」，質疑軍方沒有查明真相就重罰，因此提出訴訟。（圖，非當事人／民視新聞）

郭姓下士不服，強調兩人是「你情我願」，質疑軍方沒有查明真相就重罰，因此提起行政訴訟。不過法院調查雙方通訊內容後發現，對話中多次提及性行為安排與地點選擇，例如「從下禮拜一開始吧記得帶保險套」、「你要在裡面還是外面旅館」、「裡面（營區）就好了吧」等語句，證明軍方調查並無不實。法院並在會議紀錄中看到，郭男面對長官詢問時稱「被她騙去」、「如果我要X，外面1500的一堆」，反映其價值觀偏差，沒有意識到在營區內發生性行為的嚴重性。

法院認定郭男違反性別分際與紀律屬「重度違失」，撤職處分適法且相當，全案仍可上訴。（圖，非當事人／民視新聞）

法官認為，郭男身為士官幹部，卻違反性別分際與營內紀律，屬重大違失。軍方依《國軍人員違反性別分際懲罰基準參考表》將其列為「重度違失」，撤職處分符合比例原則，也有法律依據。法院最終駁回郭男之訴，但全案仍可上訴。













