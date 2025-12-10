女中尉激戰已婚同袍「搞出人命」！傳訊嬌嗔：好想咬你 正宮崩潰提告

社會中心／桃園報導

今年1月間，陸軍一名已婚的男姓中尉，與另名同袍女性中尉發生婚外情，2人不但在外租屋同居，甚至「搞出人命」懷孕，男中尉妻子查看丈夫手機時，還驚見2人甜蜜對話，丈夫稱對方「可愛小貓」、彼此互稱「寶貝」等，女中尉還嬌嗔「好想要咬你」、「好舒服」，讓正宮忍無可忍，一狀告上法院、並求償100萬。案經桃園地院審理，判處2人須賠償40萬元。可上訴。

陸軍一名已婚的男姓中尉，與另名同袍女性中尉發生婚外情。（示意圖，Pixabay）

據了解，正宮於今年初，透過丈夫手機發現他有外遇，與同袍女中尉發生婚外情，手機裡充斥著2人的甜蜜暱稱，從手機紀錄來看，丈夫於去年9月間開始偷吃。之後男中尉為求妻子原諒，只好坦白2人外遇經過，其中，包括行車紀錄器等錄下「好想要咬你」、「真的很舒服嗎？吃吃」等對話。

直到今年6月間，正宮赫然發現，2人並未因外遇被抓包而分手，反而變本加厲在外租屋，並討論如何跟正宮提離婚，屋內有許多親密照、以及女中尉懷孕超音波照。正宮認為，2人被發現後還持續高調交往，為此身心受創，因而向2人提告求償100萬。法院審理時，男中尉宣稱妻子在他熟睡時私自解鎖手機，屬於非法取得證據，並自稱已失去工作，認為妻子請求金額過高。

不過法官認為，正宮取得手機證據，並非是以強暴或脅迫等方式為之，而是「防衛權益所必須」，認定具有證據能力。另外，女中尉甚至替男方草擬提離婚的說詞，明顯已主動介入與破壞婚姻，侵害正宮的配偶權，審酌2人的收入等，判2人須賠償正宮40萬元精神慰撫金。

