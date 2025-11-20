女中竟勝男校1.5倍！全台高中外送排行榜曝 北一女成榜首

【記者莊偉祺／台北報導】外送平台今公布全台高中訂單排行榜，女中竟勝男校1.5倍，北一女成榜首，且段考前一週更暴衝2成！區域喜愛也不同，如北部愛健康餐，中部則愛邪惡美食等。

正逢高中期中考季，外送已成Z世代與學生最依賴的生活工具之一，外送平台foodpanda透過數據公布2025全台高中外送觀察，女中訂單量為男校1.5倍，成為學生全新「最強外送族群」。

統計全台外送訂單排名前3名為北一女中、基隆女中、嘉義高中，其中女校包辦前2名；男校以嘉義高中奪冠，其次為基隆高中與成功高中。學生最常點的品牌為麥當勞、得正、八方雲集，偏好料理則為台式、炸物與手搖。值得注意的是，段考前一週訂單平均激增2成，成為校園「爆吃黃金週」。

廣告 廣告

透過數據公布2025全台高中外送觀察，女中訂單量為男校1.5倍。foodpanda提供

foodpanda最新校園外送觀察顯示，新世代飲食行為已從「吃飽」轉向「吃風格」，如今年最受矚目的中山女中自10月外送開放後，短時間即成爆單焦點，點餐呈現「少女系甜感 × 異國風濃味」雙路線，從韓國拉麵、黃燜雞到卡士達鬆餅、臭豆腐都有。但放眼全台，校園飲食偏好則呈現明顯地域差異，北部走「身材管理」、中部喜歡「邪惡美食」、南部最愛「當地小吃」、東部與離島展現「意外驚喜」。

中山女中外送趨勢

主餐最愛：韓國拉麵、香腸高麗菜蛋炒飯、黃燜雞米飯

下午茶最愛：香草卡士達鬆餅、草莓糖霜甜甜圈、酥炸臭豆腐

全台高中區域外送喜好

北部：超懂身材管理，建中最愛低脂便當、北一女最愛波奇飯

中部：超愛邪惡美食，台中一中狂喝多多綠、虎尾高中午餐最異國

南部：超愛當地小吃，高雄中學早餐點鍋燒意麵、嘉義高中午餐狂嗑火雞肉飯

東部 + 離島：超意外這樣吃，台東女中愛點素食、台東高中偏好吐司、馬公高中超愛貢丸湯

全台高中外送訂單排名。foodpanda提供

全台高中外送區域特色統計。foodpanda提供

考試將近， foodpanda也特別推出多項限時優惠，即日起至11月30日指定餐廳滿額輸入「天天爽」最高可享65折優惠。除了高中外送市場，喜愛外食的大學生也是消費族群的新戰場，foodpanda同步推出「大學校園專案」，全台各大專院校學生、教職員或校友，使用學校信箱即可免費申請加入， 享有60天pandapro免費訂閱試用及一系列限定折扣與福利，即日起至12月31日推出專屬優惠，輸入優惠碼可享最高69折。

全台高中外送分類排行榜。foodpanda提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

東京銀座最夯宵夜名店快閃台北晶華 Ginza Sand職人三明治美味銷魂

專訪｜邱以太當「小爸爸」憶出生遇921強震 歌手父衝上前肉身緊護

小禎攜手W.SHOW十年如初戀 18歲的她卻讓代言岌岌可危

