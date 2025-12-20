女主播休假主動奔「北捷恐攻現場」連線報導 廖芳潔「堅守職業信念」

廖芳潔。翻攝新聞主播 廖芳潔臉書、鄒保祥攝

台北車站於19日晚間發生煙霧彈事件，引發民眾高度關注。鏡新聞主播廖芳潔當時正值休假，卻在下班尖峰時間搭乘捷運途中，即時掌握狀況，主動前往台北車站現場連線，展現新聞工作者臨危不退、以公共責任為先的專業精神。

廖芳潔表示，事發當時接近傍晚六點，她正準備轉乘捷運前往私人聚會，卻在列車上得知北車突發狀況。儘管公司並未事先指派任務，她仍在短時間內評估現場風險與新聞即時性後，決定不下車轉乘，直接前往台北車站進行新聞現場連線。她表示當下這個決定，源自過去在新聞現場學習到的職業信念。

廖芳潔回憶，2016年松山車站爆炸案發生時，她仍任職於TVBS，親眼見證前輩吳安琪第一時間趕赴現場連線的畫面，讓她深刻體會「新聞人在新聞現場行動」的價值。這份記憶，也在此次事件中再次被喚起，成為她即刻行動的關鍵。

對於事件本身，廖芳潔表示遺憾，指出在原本平凡的日常中，無辜生命戛然而止，對社會與家屬皆是難以承受的傷痛。她也期盼，隨著警方逐步釐清兇嫌動機，社會能進一步反思，在價值觀日益分歧、極端化的時代，如何建立更完善的公共安全與突發危機應對SOP。



