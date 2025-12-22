女主播帶2歲兒用餐遇不友善店家 不公開店名原因曝光

主播秦綾謙和藝人廖科溢結婚生下兒子，晉升一家三口。（圖／秦綾謙Donut & Yumi 臉書）

主播秦綾謙2022年和藝人廖科溢結婚，隔年11月生下兒子，晉升一家三口，沒想到日前帶著2歲兒子出外用餐，卻遇到不友善的店家，就連年僅2歲的兒子都明顯感受到對方的態度，讓秦綾謙無奈表示：「我們招誰惹誰了啦」。

秦綾謙表示店家把兒子安排在外側靠走道送餐位置，她覺得不妥便移到內側靠牆，卻被抱怨會碰到牆上裝飾品，讓她將裝飾品移到孩子手碰不到的位置，卻又被店家抱怨「改變陳列概念」，用餐過程時，見到兒子飯菜掉到地上，便持續撿拾跟擦拭，由於地上有遺漏部分，被店家加收跟餐點差不多價格的清潔費，雖然心甘情願付這筆錢，但還是無法讓店家停止叨念，更疑似暗指她不會帶小孩。

秦綾謙帶著2歲兒子出外用餐，遇到不友善的店家。（圖／秦綾謙Donut & Yumi 臉書）

秦綾謙指出當時只想付完錢趕快離開，沒想到店家還是繼續碎念，唸到連2歲兒子都開口說出「對不起」，讓她無奈向對方說道：「連小孩都說對不起，我們可以走了嗎」，她強調過程中最不捨的部分，莫過於兒子感受到氣氛不對後，還笑瞇瞇的跟店家道歉，讓她不禁感嘆：「唉～我們招誰惹誰了啦」。

秦綾謙表示公開此事後，許多媽媽敲碗要她公布店家避雷，不過身為媒體人的自己，清楚輿論的影響力有多可怕，自己也沒有要公審餐廳的意圖，單純只是想把不舒服的感受說出來，畢竟如果現在公布店家，只會讓後續更麻煩，「媽媽上班又育兒已經很累了，實在不想再繼續應付這些鳥事」，接著不免感嘆教育孩子與人為善，卻沒有得到善意的回應，不禁懷疑未來要如何教導他適應社會冷漠。

秦綾謙透露連2歲兒子明顯感受到店家不友善的態度。（圖／秦綾謙Donut & Yumi 臉書）

