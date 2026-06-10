女主播情色片誤傳家長群組，爸媽網友炸鍋上熱搜。圖／翻自《吃瓜網》

中國近日傳出有一名女主播，原本要傳給榜一大哥的情色片，誤傳到家長群組，導致影片被傳開，之後更流到網上，引發網友熱議，一度在抖音上變成熱搜關鍵字。

傳出湖北建始的一名女主播，他的兒子就讀當地一所小學，日前這名女主播，在學校家長群組上傳一段將近3分鐘的影片，但是影片內容一看，竟然是女主播自拍的情色片，讓全家長炸鍋。隨後影片更流到網上，引發網友瘋傳與熱議。

網友相信，這位女主播原本是要把自拍情色片傳給榜一大哥或粉絲群組，結果誤傳到家長群組，導致自己「一戰成名」。不僅如此，抖音等社群平台，也紛紛開始出現「湖北建始」、「實驗小學瓜」等熱搜關鍵字，許多網友都爭相想看這部3分鐘大片。網友們也紛紛直呼：「真是牛逼！」、「這下子真的紅了。」、「期待期待。」

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女主播誤傳影片事件，引發網友熱議。圖／翻自《吃瓜網》

其實類似誤傳誤發事件，中國過去就有多名女主播有類似經驗，其中也有女主播持不同態度面對。在2022年有位女主播「二餅」，遭網友流出一段她與金主的性愛裸聊影片，二餅也立刻成為熱搜人物。不過二餅也沒在怕，她依舊正常開直播，回嗆網友：「我沒有錯！」二餅還說：「不管是誰怎麼罵我、說我，我無所謂，因為我們兩個毫無相干！」、「你又不是我什麼人，我也不是你什麼人，我們兩毫不相干。」



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