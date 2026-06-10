女主播情色片誤傳家長群組 爸媽網友炸鍋上熱搜
中國近日傳出有一名女主播，原本要傳給榜一大哥的情色片，誤傳到家長群組，導致影片被傳開，之後更流到網上，引發網友熱議，一度在抖音上變成熱搜關鍵字。
傳出湖北建始的一名女主播，他的兒子就讀當地一所小學，日前這名女主播，在學校家長群組上傳一段將近3分鐘的影片，但是影片內容一看，竟然是女主播自拍的情色片，讓全家長炸鍋。隨後影片更流到網上，引發網友瘋傳與熱議。
網友相信，這位女主播原本是要把自拍情色片傳給榜一大哥或粉絲群組，結果誤傳到家長群組，導致自己「一戰成名」。不僅如此，抖音等社群平台，也紛紛開始出現「湖北建始」、「實驗小學瓜」等熱搜關鍵字，許多網友都爭相想看這部3分鐘大片。網友們也紛紛直呼：「真是牛逼！」、「這下子真的紅了。」、「期待期待。」
其實類似誤傳誤發事件，中國過去就有多名女主播有類似經驗，其中也有女主播持不同態度面對。在2022年有位女主播「二餅」，遭網友流出一段她與金主的性愛裸聊影片，二餅也立刻成為熱搜人物。不過二餅也沒在怕，她依舊正常開直播，回嗆網友：「我沒有錯！」二餅還說：「不管是誰怎麼罵我、說我，我無所謂，因為我們兩個毫無相干！」、「你又不是我什麼人，我也不是你什麼人，我們兩毫不相干。」
更多鏡報報導
日本出現新型電車癡漢！ 假滑手機真亂摸女生
女感下體怪怪 竟是蜘蛛鑽「盤絲洞」！疑內褲曬室外惹禍
41J肉聲／與老婆吵架後 金剛猩猩陷入沉思爆紅！原來是「木村拓哉猩二代」
美人計？俄羅斯收買17歲少女「下毒殺害烏克蘭士兵」 驚人犯案過程曝
其他人也在看
韓劇《鐵拳教育》爆紅燒進台灣政壇 凌濤：桃園霸凌零容忍絕不是口號
最近韓劇《鐵拳教育》爆紅，引發台灣與韓國兩地針對校園霸凌、恐龍家長干預教育，以及不公平競爭與教育資源分配等問題的高度共鳴。熱潮也燒進政治圈中，除了民進黨高雄市長參選人賴瑞隆兒子涉及霸凌事件引發關注外，桃園市議員凌濤10日也在臉書發文強調，給予師生最安全的教育環境，桃園必須霸凌零容忍。凌濤表示，《鐵拳教育》劇情中，從霸凌者背後有國會議員的至親當靠山，到出事後的......
黃仁勳登《劉QUIZ》答對百萬獎金題！他霸氣「兩倍全捐給兒少公益團體」
NVIDIA輝達執行長黃仁勳近日登上韓國節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，在輕鬆訪談與趣味問答環節中，不僅展現對公司歷史與股價脈絡的熟悉度，還一舉答對節目準備的「100萬韓元獎金題」，引發現場笑聲不斷。
86歲嬤淩晨狂吼！鄰居被吵到崩潰 4子女竟只靠監控「雲盡孝」
《新聞晨報》報導，據居民表示，孔阿婆起初只是在陽台自言自語，但近來喊叫情況愈發頻繁且音量增大，不少住戶在社區群組反映受到影響，甚至難以入睡。鄰居們認為，老人長期獨居且缺乏家人陪伴，可能已出現心理或健康方面的問題。據了解，孔阿婆現年86歲，育有4名子女，平時獨...
黃山料遭炎上！《異色檔案》曾起底他「爆紅卻被討厭」的4大真正原因
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，痛批其作品空泛、文筆薄弱，相關話題連日延燒。作為長年霸占榜首的現象級作家，黃山料評價極度兩極。YouTube頻道《異色檔案》主持人DK曾對此現象進行深度剖析，指出黃山料爆紅卻備受討厭的核心，源於其作品充滿高度商業化的精準計算，以及過往在金錢觀、憂鬱症及「家暴適合論」等議題上的頻頻失言，才讓這場大眾閱讀與文學品質的爭議持續擴大。
黃仁勳揭韓國大佬聚會內幕！點名他「1原因」包辦烤肉 認：我只負責吃
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上南韓綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，除了分享創業歷程，也首度公開日前與南韓科技業大老們聚餐的私下互動畫面。被問到日前引發熱議的「兆元宴」（三燒會：三層肉＋燒酒聚會）內幕時，黃仁勳不但大讚韓式烤肉美味，還笑曝當天烤肉烤最勤的人其實是LG集團會長具光謨。
這次不是小動物闖禍！台中海線逾14萬戶大停電 台電曝原因
中部地區連日大雨，造成多處淹水之外，今（10）傳出因線路問題，造成大範圍停電，從龍井、梧棲、沙鹿等地都有停電，連帶大甲鎮瀾宮、靜宜大學等都受影響。有關台中海線地區停電事故，台電表示，今日下午2時17分進行新設備送電過程，因現有設備絕緣不良導致故障，造成台中市清水、沙鹿、梧棲、大甲等海線地區共14.17萬戶停電，經搶修已於26分鐘內全數復電，造成民眾不便，台電......
不是連勝文！蔡依珊「街頭開喝」同框小鮮肉被拍 男方驚人身分曝
紅豆食府千金蔡依珊2006年嫁給連勝文，婚後育有兩子，一舉一動都備受關注，而蔡依珊近日釋出到花博造訪酒吧的畫面，只見藏鏡人開玩笑表示「這是年輕人來的地方」，蔡依珊聽完後則妙回「拜託好不好，我很年輕」強調自己心境很年輕，幽默互動引發關注。蔡佩伶報導
莫巴耶2分 伯朗0分2火鍋 PLG總冠軍賽觀察年度第一隊表現
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】PLG總冠軍賽重返台北市的勇士隊主場，本季總冠軍賽之戰引爆一個話題，年度第
蕭美琴回來了！出訪帛琉任務圓滿：台灣願意為國際做出貢獻
即時中心／連國程、許雯絜報導副總統蕭美琴今（10）日晚間完成「帛榮專案」之旅返抵桃園機場，她表示，總統賴清德這次交付她的任務已經圓滿完成。這是蕭美琴首度以副總統身分出訪，帛琉總統惠恕仁在過去幾天熱情接待，也讓她印象深刻。蕭美琴也分享，帛琉人跟台灣人一樣溫暖好客，讓她有種熟悉感；此外，帛琉的海洋及陽光不能錯過，蕭美琴也大力推薦國人前往旅遊。
5歲就出道！左左右右高中畢業 公開近況笑喊：沒有無敵星星了
雙胞胎團體「左左右右」5歲就出道，曾因跳南韓女團Crayon Pop歌曲〈Bar Bar Bar〉舞蹈在社群平台上爆紅，並登上美國節目《艾倫秀》（The Ellen DeGeneres Show）。如今2人已18歲，並完成了高中學業，透過影片開心表示：「我們18歲了！」
古德溫聯手周桂羽攻下37分！富邦勇士主場逆轉擒猿搶下第三戰
體育中心／王人瑞、楊淨報導PLG總冠軍戰第三戰，富邦勇士今天靠著古德溫攻下25分，加上周桂羽貢獻12分，終場以85比76擊敗領航猿，系列賽取得2比1領先。
遭徐巧芯影射綠營側翼！黃暐瀚提三點反擊了
[NOWNEWS今日新聞]立委徐巧芯因不滿護照「RepublicofChina」字太小難以辨識，提案凍結外交部領事事務局的事務費100萬元，媒體人黃暐瀚則表態支持現行護照設計，徐巧芯痛批黃暐瀚「真的很...
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
早餐大胃王注意！食藥署抽驗276件餐點 早安美芝城、拉亞漢堡都中標
【記者黃泓哲／台北報導】食藥署公布「115年早餐餐飲業稽查專案」結果，聯合各縣市衛生局針對全台239家早餐店及餐飲業者進行查核，共抽驗276件餐點與食材，整體合格率達99.6%，包括早安美芝城、拉亞漢堡以及洪記豆漿大王和花蓮早人早餐店都有發現不合格的狀況，提醒民眾注意。
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
【更新】桃市議員張肇良栽了！涉收賄護航違建聲押獲准 法院裁定理由曝光
桃園地檢署查出，民進黨桃園市議員張肇良涉嫌收賄，協助業者在農地違法興建倉庫，並關說時任桃園市政府農業局農地管理科高姓科長不查報拆除違建。檢調昨(6/9)日發動九路大搜索，並以涉犯《貪污治罪條例》等罪將2人當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見。
江怡臻不拚連任另有布局？李四川親曝下一步
[NOWNEWS今日新聞]國民黨發言人、新北市議員江怡臻9日突然拋出震撼彈，宣布將不參與2026年新北市議員選舉，這讓外界開始揣測，她是否在為2028年立委選戰提前布局？也有人好奇，江怡臻是否會加入李...
傅子純生前自行同意插管 妻子哽咽曝「真正死因」：以為只是不舒服
傅子純7日病逝，享年46歲，靈堂不對外開放，僅供家屬至親好友弔唁。10日下午，傅子純妻子Corrinna在工作人員的攙扶下，哽咽接受媒體訪問，透露傅子純真正死因，並回憶當時身體不適前往急診，醫生詢問其插管意願，他是自行點頭同意，沒想到這一去就再也沒有回來。
聖嬰現象恐創紀錄！歐盟氣候機構示警：強烈聖嬰年底前報到
歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」週三發布最新預測，指出全球氣象專家對於今年底可能出現「強烈聖嬰現象」的信心大增。根據最新數據顯示，聖嬰現象的強度極有可能達到中度至強烈等級，甚至不排除刷新歷史紀錄。
這湯有毒！70歲嬤喝「瓠瓜排骨湯」慘送急診 醫揭「忽視1警訊」釀禍
食材一旦出現異味，應立即停止食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名70多歲婦人煮了一鍋瓠瓜排骨湯，發現瓠瓜帶有明顯苦味，但因不想浪費仍繼續食用，未料30分鐘後出現噁心、腹瀉等症狀，緊急送醫後確認為「葫蘆素中毒」。他提醒，不僅是瓠瓜，絲瓜、小黃瓜或南瓜等瓜類，若出現異常苦味，可能含有葫蘆素，食用後恐引發腸胃道刺激，甚至中毒反應，應立即丟棄，切勿再食用。