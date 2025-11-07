女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。
女主播不愛用免治馬桶 竟收私訊騷擾！
日媒《Flash》報導，朝日新聞主播田中萌在10月26日播出的《ABEMA的新聞秀》中提到，她因為說自己不使用免治馬桶，在社群媒體上收到許多惡意留言，也引發許多用與不用的論戰。
據報，田中萌曾在6月8日的節目中說，她不會用免治馬桶，因為覺得噴嘴的部分有點噁心，擔心有衛生的問題。田中萌說，她的Instagram因為這段發言湧入了許多私訊留言：「太震驚了」「竟然有沾到便便的主播」之類的，但她也強調「我真的沒有！」
用vs不用？ 兩派支持者掀論戰
節目中主持人和來賓也分成使用派和不用派，主持人千原Junior說，使用免治馬桶已經是一種理所當然的事，「我完全信任它。」喜劇演員鈴木拓表示，不用的話反而還會覺得是不是屁股是不是還有沾到便便；前眾議員宮崎謙介也提到，如果只用紙擦，感覺好還會殘留。
使用派依賴免治馬桶的方便性，並強調這是經過大量努力研發出來的技術，包括噴嘴的角度都是經過設計調整的。但網路上也有許多「不用派」的聲音，認為還是很難信任噴嘴的衛生，也有人是針對公共廁所，不僅不信任噴嘴、連馬桶座都不會坐。
肛門醫師曝免治馬桶隱憂 建議水壓別太強
該節目也邀請一名女性的肛門內科醫師現身說法，該醫師表示自己不會用免治馬桶。她指出，免治馬桶的清潔噴嘴是直接作用在肛門上，如果力道太大、水壓太強，可能會刺激直腸黏膜而導致潰爛或發炎的問題，但如果是只清洗外部皮膚，那問題就不大。她建議，若真要使用免治馬桶，務必將水壓設定在「弱」。
