女主播爆料 高金素梅有一雙會說故事眼睛

高金素梅因涉嫌詐領補助款、違反醫療器材管理法被檢調搜索約談，11日凌晨移送北檢複訊，但高金素梅表示自己身體不適，檢察官認為目前之身體狀況不適合繼續訊問，故告知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。高金隨後攙扶法警的手離開北檢，由助理陪同就醫。(記者羅沛德攝)

〔記者林南谷／台北報導〕​無黨籍立委高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案，昨(10)日遭檢調搜索，看著她因身體不適、需由人攙扶離開北檢畫面，讓鏡電視主播廖芳潔想起2009年印象極深刻的那一幕。

廖芳潔今(11)日中午在臉書發文說​，憶及當時正是高金素梅與內政部前部長李鴻源的緋聞爆發後幾天，她在立法院召開記者會，準備針對外界對其房產資金等質疑進行說明，「大家心裡都清楚，現場媒體最在乎的，依舊是那段沸沸揚揚緋聞八卦」，記者會現場被擠得水洩不通。

​那時廖芳潔站在後排，高金素梅經過她身邊時剛好抬頭，於是2人對視了一眼，廖芳潔難忘說：「​就那一眼，我感覺自己彷彿跌入了一個神祕的深淵，那雙眼睛充滿了吸引力，藏著無數說不盡、也道不清的萬語千言。」

在那一瞬間，廖芳潔突然明白了：「她根本不需要向大眾說明她與李鴻源之間到底是什麼關係，不論是什麼樣的關係，對方一定都深深地被她吸引著。」事實上，即便是這麼多年後的現在，廖芳潔坦言自己回想起那個瞬間，都還會覺得怦然心動。

廖芳潔堅信：「​面對這樣一雙會說故事的眼睛，恐怕沒有人能不淪陷。」

