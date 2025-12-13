女主播街頭跌倒「玉鐲裂成3截」 命理師警告：勿直接丟垃圾桶

玉鐲裂成三截。（圖／翻攝臉書／葉樹姍 Fan Club）

資深新聞主播葉樹姍日前行經台北市忠孝東路時不慎跌倒，雙膝跪地、雙手著地，造成膝蓋與手掌擦傷，左手配戴多年的玉鐲也應聲斷裂成三截。事後她在臉書發文分享經過，並感謝自己並未受到重傷，但也心疼玉鐲破損，並好奇如何妥善處理碎裂的玉石飾品。

葉樹姍發文透露，事發當時人潮眾多，她在跌倒後自行站起並前往原定要上的課程地點，直到進入教室後才發現衣袖內的玉鐲斷裂，遺失了一段。隨後她返回事發現場尋找，並在友人協助下，在約二、三十公尺外的腳踏車輪胎旁，找回斷裂的最後一段。

這枚玉鐲對葉樹姍意義重大，原是她過去贈送給母親的禮物，也成為寄託思念與情感的象徵。雖然當時老師與同學安慰「玉鐲幫忙擋災」，她無法確定傳說真偽，但仍感激自己僅受輕傷，並向當時伸出援手的陌生人與朋友表達感謝。

根據《三立新聞網》報導，命理專家楊登嵙指出，自古以來玉石常被視為辟邪護身之物，若佩戴中意外斷裂，傳統上認為是「替主人擋災」的象徵，因此不宜隨意丟棄。他建議，若碎裂程度允許，可透過黃金鑲嵌修補或重新打磨成墜飾、手鍊持續佩戴；但若損毀嚴重無法修復，建議放入紅包袋內，送至寺廟金爐焚化，以示感謝。

楊登嵙強調，切勿直接將碎裂玉石丟入垃圾桶，否則恐招來不敬。他也提醒，曾擋煞的玉石其靈性與保護力通常會降低，修復後雖可佩戴，但意義上已不同於原物。

