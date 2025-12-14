女主播重摔人沒事「玉鐲斷3截」！命理師建議：別丟掉

（記者洪承恩／綜合報導）資深新聞主播葉樹姍日前行經台北市忠孝東路時不慎跌倒，當場雙膝跪地、雙手撐地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，並未釀成更嚴重意外。不過，她隨身配戴的玉鐲卻在這次跌倒中斷成三截，引發她與外界對「玉鐲擋災」說法的討論，也讓命理專家出面提醒斷裂玉石的正確處理方式。

葉樹姍在社群平台分享，事發當下正值人潮眾多時段，她突然向前跌倒，雖然受到不小驚嚇，但仍在短時間內自行起身，繼續前往原本要上課的地點。直到進入教室後，她才發現左手腕上的玉鐲已斷裂，衣袖中只剩下兩截。

圖／女主播走路重摔，雖然人沒事，不過手上的玉鐲斷成3截。（翻攝葉樹姍臉書）

事後她返回跌倒地點尋找，最後順利找回遺失的另一截玉鐲。當時老師與同學一邊協助她清理傷口，一邊安慰她「玉鐲有幫忙擋災」，否則可能傷得更重。雖然無法驗證這樣的說法是否屬實，但葉樹姍坦言仍感到相當不捨，因為這只玉鐲原本是她送給母親的禮物，承載著深厚的情感與回憶。

她也在貼文中感性表示，經常提醒自己走路要格外小心，卻仍發生意外，所幸最後只有輕傷，內心仍充滿感恩。她也感謝在過程中伸出援手的人，以及信仰帶來的心靈安定。

根據《三立新聞網》報導，針對玉鐲斷裂一事，命理專家楊登嵙指出，民間長久以來流傳玉石具有護身、避邪的象徵意涵，若配戴時因意外破裂，常被解讀為替主人承擔災厄。他建議，若玉鐲仍可修復，可透過鑲嵌或重新打磨成飾品繼續保存，但其象徵的保護力量可能已減弱。

若玉石損壞嚴重、無法再使用，楊登嵙也提醒不宜直接丟入垃圾桶，可放入紅包袋後送至寺廟金爐焚化，象徵向玉石致謝，也為這段守護畫下句點。

