女主播重摔倒地僅輕傷「玉鐲斷三截」 命理師：千萬別丟垃圾桶

資深主播葉樹姍先前行走於忠孝東路時，不小心重摔倒地，玉鐲也因此斷成三截。命理專家楊登嵙提醒，玉能擋煞，斷裂後可用黃金銜接，嚴重碎裂也可拿至廟裡化掉。翻攝自葉樹姍臉書



資深新聞主播葉樹姍近日於台北市忠孝東路行走時，不慎跌倒重摔，雙膝跪地、雙手著地，幸好僅造成膝蓋與手掌擦傷，神奇的是原本配戴在手上的玉鐲也因此斷成三截。命理專家楊登嵙對此指出，玉石自古以來都有擋煞的說法，若因意外破裂，切勿直接丟棄，應妥善處理以示感謝。

葉樹姍近日在臉書發文分享，前幾天走在人潮眾多的忠孝東路時，突然往前摔倒，當下雙膝跪倒、雙手著地，不過因為覺得丟臉，因此馬上就自己爬起來，並繼續前往上課地點，進入教室後才發現左手腕上的玉鐲斷成三截，且其中一截落在原地，再回去跌倒地點才順利找回。

葉樹姍表示，這支玉鐲原本是當年送給母親的禮物，承載深厚情感與回憶，雖然老師和同學幫她處理傷口時，紛紛安慰她「玉鐲幫忙擋災」，也感謝諸佛菩薩保佑，重摔之下僅受輕傷，不過斷裂仍讓她相當心疼，同時也好奇斷成三截的玉鐲該如何處理。

據《三立新聞網》報導，命理專家楊登嵙指出，玉石長久以來都被視為可辟邪護身，若配戴時碎裂，常被解讀為替主人消災。若斷成數截，可用黃金銜接斷裂處，恢復成原樣紀念，也可磨成墜飾，當作項鍊或手鍊配戴，不過曾幫忙擋過煞的玉石，保護力較小。

楊登嵙也提醒，萬一玉石、玉鐲破損嚴重、無法修復，也不要直接丟到垃圾桶，建議可放入紅包袋後，再帶至寺廟金爐焚燒化掉，以象徵對玉石護佑的感謝與敬意。

