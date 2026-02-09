女主管免疫失控險癱 機器人助復健

以機器人輔助步行訓練，原本連站立與行走都困難的患者，逐步恢復肌力與活動能力。照片非當事患者。

57歲江小姐為公司高階主管，平日工作繁忙、生活節奏緊湊，突然出現四肢無力的情況，短時間內症狀迅速惡化，站立與行走都變得極為困難。醫師診斷她罹患急性「格林－巴利症候群」，突如其來的病況讓從獨立自主的職場菁英，短短幾週時間幾乎喪失生活自理能力，身心承受極大衝擊。

衛生福利部豐原醫院復健科主任蘇希洵指出，格林–巴利症候群是一種急性自體免疫介導的周邊神經疾病，免疫系統誤將神經髓鞘，或軸突視為外來物並加以攻擊，造成神經傳導變慢甚至中斷。

此疾病常發生於上呼吸道感染、腸胃炎或疫苗接種後約1至4週，病程多在2至4週內快速進展，隨後進入可能長達數月至1年的恢復期。臨床常以雙下肢對稱性無力為首發症狀，伴隨麻木、刺痛、步態不穩，嚴重時甚至可能影響呼吸肌，危及生命安全。

蘇希洵表示，江小姐及時就醫，在急性期接受免疫球蛋白（IVIG）治療，控制免疫系統持續攻擊神經，病情逐漸穩定，後續在跨醫療團隊評估，依其肌力低落、活動耐力不足及生活功能退化等狀況，規劃密集且個別化的復健計畫。

治療內容包括神經肌肉促進技術、坐站與平衡訓練、步態矯正、下肢肌力強化，搭配機器人輔助步行訓練，原本連站立與行走都困難的患者，透過走路機器人的輔助與智能回饋，進行高重複性且精準的步態練習，協助患者逐步恢復肌力與活動能力，4個月穩定復健後，江小姐重拾自主生活。

蘇希洵提醒，格林－巴利症候群雖屬少見疾病，來勢往往相當迅速，民眾若出現突發性下肢無力、行走不穩、肢體麻木或刺痛等症狀，切勿誤以為只是疲勞或姿勢不良，應就醫檢查。