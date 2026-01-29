女主管口臭飄「高麗菜味」 非牙齒問題！臭氣竟從腸跑到肺

一名女性高階主管即使維持良好口腔清潔習慣，仍長期飽受口臭困擾，經診斷後發現問題源自腸道健康。營養醫學專家劉博仁指出，小腸菌群過度增生也會造成口臭問題。

一名女性高階主管即使維持良好口腔清潔習慣，仍長期飽受口臭困擾，經診斷後發現問題源自腸道健康。 （示意圖／Pexels）

劉博仁在臉書粉專分享案例，該名女主管來到診間表示，她固定使用牙線與舌苔刷，甚至半年洗牙一次，每天刷牙3次，但口臭問題始終無法改善。患者曾至牙科檢查，結果顯示口腔乾淨，沒有牙周病與蛀牙，找不到口臭原因讓她非常困擾。

劉博仁表示，口臭有四大來源，最常見的是口腔問題，佔80至90%，包括牙周病、蛀牙、舌苔過厚。第二種是耳鼻喉科問題，例如扁桃腺結石、慢性鼻竇炎。第三種為上消化道問題，如胃酸逆流，因為胃酸混合食物殘渣倒流會帶有酸臭味。

廣告 廣告

最易被忽略的來源是系統性、腸道問題，也就是該案例患者的主要原因「小腸菌群過度增生(SIBO)」。劉博仁解釋，原本應停留在大腸的細菌逆流至小腸並大量繁殖，細菌在小腸發酵食物產生氣體，包括氫氣、甲烷、硫化物，這些氣體不只從食道排出來，也會透過小腸黏膜進入血液。

氣體隨著血液循環到肺部，因此一旦呼吸、說話，氣體就會從肺部排出，導致口臭持續存在。劉博仁表示，SIBO引起的口臭主要成分是二甲基硫醚，味道類似「煮熟的高麗菜」，研究證實單純靠刷牙無法有效解決DMS。

洋蔥、大蒜、花椰菜、蘆筍都是有益健康的食物，但屬於高腹敏食物，口臭者應要避免。 （示意圖／Pixabay）

劉博仁指出，進行4週的低腹敏飲食(Low FODMAP diet)，口臭緩解率高達78.7%。低腹敏飲食包括蔬菜類的菠菜、胡蘿蔔、黃瓜、青椒，水果類的奇異果、藍莓、柑橘，蛋白質則是雞肉、魚、雞蛋。

除了以低腹敏飲食為主，還要少碰高腹敏食物，如洋蔥、大蒜、花椰菜、蘆筍，若沒有口臭問題，這些都是有益健康的食物。該名患者經過兩個月的腸道調理與飲食調整後，不僅口臭消失，長年的腹脹與腦霧也獲得改善。

延伸閱讀

淚崩送別！曹西平「唯一親人」龍千玉深夜再發聲

影/好心餵流浪貓！陸男躲過「天降奪命花盆」恐怖畫面曝光

聯電法說變法會！開盤30分鐘殺跌停 大哥台積電遭拖累