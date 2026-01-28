女主管張嘴飄「煮熟高麗菜味」！每天刷3次牙還是臭 專家揭元凶

不少民眾都有口臭問題，若排除牙周病、蛀牙等後仍未改善，應留意腸道健康。（示意圖／Pixabay）

不少民眾都有口臭問題，若排除牙周病、蛀牙等後仍未改善，應留意腸道健康。營養功能醫學專家劉博仁分享案例，1名高階女主管因小腸菌群過度增生（SIBO）導致口臭，細菌產生的氣體經血液由肺部排出，味道聞起來就像「煮熟的高麗菜」，即便每天刷3次牙也無法去除，讓她備感困擾。

劉博仁在臉書粉專分享案例，患者林小姐是公司高階主管，平時生活自律，每日刷牙3次、使用牙線與舌苔刷，並定期回診洗牙，牙醫檢查也確認口腔狀況良好，卻始終擺脫不了口臭，讓她在社交與工作上備感壓力。經功能醫學評估後，發現她的問題並不在口腔，而是源於「小腸菌群過度增生」（SIBO）。

廣告 廣告

劉博仁說明，口臭常見來源可分為4類，包括牙周病、蛀牙與舌苔等口腔問題，或扁桃腺結石、慢性鼻竇炎等耳鼻喉疾病，以及胃食道逆流等上消化道問題，還有最容易被忽略的腸道菌群失衡，而林小姐正是屬於第4類。

專家指出，在SIBO患者體內，本應存在於大腸的細菌逆流至小腸大量繁殖，分解食物後產生氫氣、甲烷與硫化物等氣體。這些氣體會經由腸道進入血液循環，再由肺部呼出，形成從體內深層散發的口臭，單靠刷牙難以改善。

劉博仁引述最新研究指出，SIBO引起的口臭關鍵物質為「二甲基硫醚」，氣味類似「煮熟的高麗菜」。研究顯示，單純口腔清潔對此無效，但透過低FODMAP飲食調整4週後，口臭改善率可接近8成。

針對治療策略，劉博仁強調應從腸道生態著手，透過天然營養素抑制壞菌，同時暫時減少易發酵碳水化合物的攝取，降低細菌養分來源。經過約2個月的腸道調理後，患者口臭問題明顯消失，長期腹脹與腦霧症狀也同步改善。專家提醒，口臭不只是口腔問題，若久治不癒，應考慮進一步檢查消化道與腸道健康，找出真正病因，才能從根本改善。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Toyz疑與篠崎泫結婚！她小腹隆起遭誤會懷孕 經紀人回應引關注

日劇拍攝中2／金城武後第二人！許光漢登封面迷倒櫻花妹

日劇拍攝中1／柯佳嬿拍日劇！雨中「尋女」急瘋 對路人暴氣：不要拍了！