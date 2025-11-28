女主管糖尿病「腳潰瘍半個棒球大」 細胞治療「血循再灌流」免截肢
糖尿病已成為全球重大健康威脅，台灣患者超過250萬人，其中約15%一生中可能發生足部潰瘍，每5位糖尿病足患者就有1人面臨截肢風險。亞東醫院與訊聯生技合作，首創將脂肪幹細胞治療與PRP（自體血小板生長因子）整合，開創「再生醫療2.0」新時代。
一名59歲電子業女主管陳女士曾因糖尿病足導致足跟傷口潰爛如「半個棒球大」且深可見骨，甚至被建議接受膝下截肢手術。亞東醫院整形外科主任張惇皓表示，透過跨團隊評估後採用血循再灌流手術合併脂肪幹細胞治療，再搭配PRP輔助，最終讓深度傷口成功癒合，順利逆轉截肢危機，使患者從人生谷底重新站起來。
糖尿病足潰瘍是糖尿病最具威脅的併發症之一，截肢後五年死亡率高達70%。陳女士因下肢循環不良導致傷口急速惡化，為保住肢體，醫療團隊先由心臟血管內科蔡浩元醫師進行「血循再灌流」改善局部血流，再由張惇皓主任執行脂肪幹細胞治療。經過兩個月治療，傷口從15平方公分縮小至1平方公分，癒合率達九成。
為提升癒合速度，亞東團隊依特管辦法計畫規劃，以PRP輔助治療，加速血管新生與組織修復，對多重慢性病且傷口複雜的患者特別具有臨床價值。張惇皓主任解釋，脂肪幹細胞能分化為皮膚組織、分泌大量生長因子、促進血管增生，並具抗發炎與免疫調節功能。蔡浩元醫師補充，即使血管暢通，若局部組織壞死未改善，仍可能面臨截肢，兩者結合才能達成最佳重建效果。
如今，陳女士已能重新走進菜市場、為家人下廚，她分享這項治療讓她重拾生活的自由與希望。張惇皓主任提醒，糖尿病患者若血糖控制不佳，容易因神經病變與末梢循環不良導致足部傷口難以癒合，小小的破皮若未妥善處理，可能迅速惡化成潰瘍甚至截肢，因此日常生活中應養成檢查足部、保持清潔乾燥、控制血糖血壓並及早就醫的習慣。
訊聯生技董事長蔡政憲表示，訊聯延續26年急重症與燒燙傷再生醫學經驗，在本次合作中導入升級版自體血小板生長因子技術，與亞東醫院共同完成國內首例細胞治療合併PRP的困難傷口重建，展現再生醫學2.0的臨床潛力。此成果不僅造福糖尿病足與慢性傷口患者，也為未來多項再生醫療組合療法奠定臨床數據基礎。
