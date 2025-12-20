女主管雙高 退休後大養生！每天吃菜「營養師卻搖頭」

生活中心／倪譽瑋報導

銀髮族飲食要吃對！日前營養師劉怡里分享，有一位三高中了「高血壓、高血糖」的女主管，退休後決定養生，每天吃很多蔬菜，這樣看似健康，其實是讓身體的營養素失衡，攝取過多膳食纖維會影響其他養分的吸收，除了吃得夠，也要吃得對。

退休主管吃蔬菜養生 反釀營養素不足

劉怡里在談話節目中指出，很多銀髮族在退休之後，因為中壯年時可能「三高已有一、兩高」就覺得要養身。她舉出，一位曾任主管的女子，她中了三高中的「高血壓、高血糖」問題，退休之後就開始大量養生、吃很多蔬菜；劉怡里表示，這樣的吃法「太養生了」反而導致蛋白質吃不夠，可能造成肌少症。

廣告 廣告

劉怡里解釋，長者的消化速度偏慢，部分老人家水又喝比較少，如果一餐又吃很多蔬菜，大量膳食纖維下肚，反而會影響到一些營養素的吸收。她也點出，銀髮族攝取營養的口訣「吃得夠、吃得對、吃得好」。

銀髮族食物怎麼配？營養師推補5養分

劉怡里補充，除蛋白質，目前65歲以上長者的營養素調查，有幾樣礦物質攝取不太夠，第一個是鋅、第二個是鈣、第三個是鎂，可透過蚵仔、牛奶、豆干來補充。另外，維生素D、E也不夠，前者可透過曬太陽補，後者則是油脂，但部分人為了「養生」連油脂都吃不夠。

劉怡里也特別點名「堅果」，一天建議吃一份，但65歲以上長者大多吃不夠，統計下來約只有0.6、0.7份。想讓銀髮族補充堅果，建議可買包綜合堅果後敲碎，弄成類似堅果粉方便食用；面對吞嚥困難的長輩，可以堅果加水放進果汁機打成「堅果奶」，堅果奶裡面富含油脂，可以用來配菜。

更多三立新聞網報導

腎友小心！醫示警「5超商食物」不要碰：恐昏死、肺水腫

日本記者目睹張文攻擊 上前「徒手救人」無能為力哽咽

早發現多活20年！大便浮水面恐是「癌王上身」 醫再曝4警訊

台灣「被彈劾總統」只有一個！他與蔣介石不合 最終死在中國

