女主角路邊隨機搭訕 為了作品豁出去

林怡婷（左紅衣）與蔡振南在《恨女的逆襲》中飾演感情深厚的師徒，右為飾演大弟子的林毓家。（圖／華映娛樂）

《恨女的逆襲》16日上映4天，好評不斷票房開紅盤逾280萬。監製何平、導演李宜珊，主演林怡婷、黃惟、游安順、田翔元等全台映後跑透透，回饋粉絲熱情。林怡婷為了替作品造勢，她豁出去克服社交恐懼，在街頭隨機搭訕路人推薦電影，甚至在搭乘摩托車等紅燈時，也不忘對身旁騎士喊話：「最近有一部《恨女的逆襲》很好看喔！」熱血行徑讓工作人員既佩服又好笑。

在映後活動中，林怡婷更花招百出，現場還原劇情中的「拋塑膠袋」才藝與拳擊演出。林怡婷感性分享，最令她難忘的是一位剛歷經喪母之痛的觀眾，哽咽表示在電影中得到了巨大的安慰。導演李宜珊回憶：「當事人分享完心得忍不住淚崩之後，她隔壁兩個女生紛紛把頭別過去也開始哭，後來我轉頭看，連田翔元站在台上也都哭了。」

黃惟在《恨女的逆襲》中的角色內心非常強大。（圖／華映娛樂）

演員黃惟也為戲付出極大心血。原本體態纖細的她，為了符合拳擊手體格硬是增重8公斤，訓練期間傷痕累累。如今電影上映，母親看完後的一番話讓她紅了眼眶。黃惟表示：「我媽知道我試鏡那半年天天哭，她看完安慰我說，角色『小貞』的內心比我強大很多，希望我也能學會那種不內耗、不糾結的勇氣。」更笑稱媽媽已經在「敲碗」想看拳擊隊被剪掉的花絮。

