女乘客謊報「高鐵會爆炸」 左營站乘客全被趕下車疏散

下午四點多，高鐵一列北往南列車，抵達台南站後，一名女性旅客通報說車子會爆炸，這時列車已抵達左營站並完成清潔，乘客陸續上車後，又通通被趕了下來，卻沒有發現可疑物品，經過查證後，女子疑似謊報有爆裂物，訊後被依刑法恐嚇公眾罪送辧。





列車廣播：「各位旅客請注意，本列車將更換列車組。」民眾面面相覷，通通擠在門口，原來他們才剛要搭高鐵，卻聽到廣播，被告知必須換列車，乘客們一頭霧水，只能緊急配合下車。列車乘客：「他剛說全部人換車到另外一台。」民眾下車時，就看到外頭一群員警，陸續上車，持長槍在月台警戒，原來是車廂內，驚傳有危險物品。列車上乘客：「外面還有拿著步槍的警察，在那邊巡邏然後沒過個幾秒，就警察衝過來說，所有人趕快下車到對面的列車去，然後到對面列車之後，就有看到他們開始拿手電筒，一節一節的盤查。」

一名女乘客向警方報案，說高鐵列車會爆炸，員警立刻要求乘客下車，進行全車安檢。（圖／民視新聞）





案發在下午4點55，高鐵一列北往南列車，抵達台南站時，一名女乘客向警方報案，說車子會爆炸。鐵路警察看女乘客的手機，只看到幾組意義不明的數字。但歷經北捷攻擊事件後，警方不敢大意，即使列車到達左營站後，乘客都已經上車，警方仍要求乘客換車，進入列車進行安撿，但最終並沒有發現異狀。其他民眾：「我覺得這種敏感時期，不要繼續做這種，會讓人家恐慌的行為，因為現在很多警察，已經很辛苦了，所以我覺得不要再造成大家的麻煩。」鐵路警察局高雄分局臺南分駐所長劉柏均：「均未發現危險物品，本分局已將報案人彭女帶回調查，依刑法第151條恐嚇公眾罪嫌加以逮捕，後續將依法移請臺灣臺南地方檢察署偵辦。」即使只是虛驚一場，但北捷攻擊事件後，警方全員戒備並繃緊神經，女乘客竟謊報爆裂物，造成民眾恐慌，女乘客訊後，被依恐嚇公眾罪嫌逮捕。

