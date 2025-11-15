女乘客霸占新自強＂對號座＂ 遭鐵警抬下車狂喊救命

中部中心／張喬羿、李柏瑾

台鐵的新自強號上，一名女乘客，疑似占用對號座兩個位子，一路從台北南下，坐了兩段路程，期間車長勸導離開，她就是不配合，最後在台中大甲火車站，被警方強制抬下車，過程中，女乘客還狂喊救命。

婦人狂喊救命，雙手亂揮，過程還波及到其他乘客，兩名員警，一前一後，直接將她抬走，但是火車上，怎麼會出現警察強制將人帶走？原來這名女子，疑似占用對號座，卻不配合車長勸導離開！





事發就在14日晚間的臺鐵145次新自強號上，這名年約55歲的劉姓女子，要從台北南下到台中，但她卻拿著別班車的車票，搭上新自強的對號座，一路從台北南下，還搭了兩段路程。

大甲所派出所副所長柯敏郎：「爰警方配合站務人員，請該旅客於大甲車站下車，經查劉女未有其他違反事由，經查身分無誤自行離站。」

女子拿錯的票，坐錯的位子，屢勸不聽，整台列車，也因為她，延誤了15分鐘。

