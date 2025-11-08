女乘客飛機廁所內偷吸電子煙！檢方遭依干擾飛航罪起訴
桃園地檢署近日偵結一起航空器上違規使用電子煙案件，一名27歲鄭姓女子今年5月搭乘長榮航空班機時，在機上廁所偷吸電子煙被發現，檢方依違法使用干擾飛航器材罪嫌將她起訴並聲請簡易判決。
根據調查，鄭女於今年5月2日晚間7點30分搭乘長榮航空BR-129班機從日本大阪飛往桃園途中，明知航空器艙門關閉後空服員已廣播禁止使用任何干擾飛航及通訊的器材，仍在飛行途中躲進編號2F-1R廁所內使用電子煙。
班機空服員發現廁所內有異狀後立即通報航警，鄭女在班機降落桃園機場後隨即被逮捕。在偵訊過程中，鄭女已坦承自己的行為不法。檢方也提出護照影本、登機證存根、客艙安全事件檢舉書、扣押筆錄、扣押物品目錄表、刑案照片及扣押電子煙等證據佐證，證明其違法行為成立。
依據《民用航空法》第84條規定，於航空器上故意違反禁止使用干擾飛航或通訊器材之規定者，得處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。檢方提醒民眾，切勿在飛行途中違反航空安全規定，以免觸法受罰。
延伸閱讀
強化桃園第三航廈邊境防疫 卓榮泰：對國人採「零信任」態度
鳳凰颱風逼近！花蓮恐再現「新堰塞湖」 最慘24小時內潰決
作家喊「看完星座書就退費」遭炎上急道歉 唐綺陽神回覆
其他人也在看
旅天下通過上櫃案 最快明年第1季上櫃交易
旅天下（6961）昨日經櫃買中心審議通過旅天下公司上櫃案，市場人士預估，最快明年第一季上櫃交易。旅天下第三季財報預計11月12日公布。根據櫃買中心公告，旅天下2024年合併營收達45.37億元，稅後淨利0.85億元，每股稅後盈餘（EPS）3.63元；今年上半年合併營收21.97億元，稅後淨利0.79自由時報 ・ 1 天前
長榮航班女乘客「廁所抽電子菸」 落地遭航警查獲起訴
桃園地檢署複訊後，鄭女坦承於飛行途中吸食電子菸。檢方認為她明知機上公告明定起飛至艙門開啟前禁止使用任何可能干擾飛航與通訊之器材，仍違規吸菸，涉犯《民用航空法》相關罪嫌，偵結後向法院聲請簡易判決處刑。據調查，航警局於班機抵達後在機艙口將鄭女帶回詢問，查扣電...CTWANT ・ 9 小時前
慢遊千葉／造訪關東小江戶水鄉佐原 住進百年米倉當富商、搭船穿越低橋體驗水上野餐
現在提到日本，不少人聞「熊」色變，而本州唯一還沒有熊出沒的區域僅剩千葉縣，這次我們特別整理千葉縣水鄉佐原、銚子與成田市三條旅遊路線，讓想要避開東京擁擠人潮的旅客，同樣是搭機飛往成田機場，卻能遠離喧囂，享受日本市郊的悠閒與緩慢。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
網紅「吃屎哥」娃娃機店遭砸 怒喊：台灣沒有言論自由嗎？
網紅「吃屎哥」日前在桃園市平鎮區南平路經營的娃娃機店，遭兩名男子闖入鬧事。根據監視器畫面顯示，兩人分別穿著白衣與藍衣，進入店內後出腳踹門，並將手中酒瓶摔破在地後離去。游兆霖懷疑對方是刻意尋釁，事後報警處理，平鎮警分局平鎮派出所已受理報案，正循線追查涉案人士。 游兆霖稍後將事發影片上傳網路，指控兩名桃園電子報 ・ 13 小時前
幼童誤打A肝疫苗 金門醫院啟動醫療疏失調查程序
（中央社記者吳玟嶸金門縣8日電）1名1歲幼童昨天在金門醫院原要接種流感疫苗，卻被誤接種A型肝炎疫苗。金門醫院今天表示，將啟動醫療疏失調查程序，並強化疫苗接種標準作業流程與安全指引。中央社 ・ 11 小時前
倫敦WTM旅展首見英超足球隊員推廣觀光 (圖)
台灣參加2025倫敦「世界旅遊展會」（WTM），長榮航空贊助的英格蘭足球超級聯賽西漢姆聯隊出動3名球員，在台灣館與粉絲互動、推廣台灣觀光，為旅展罕見。中央社 ・ 1 天前
長榮航班乘客躲廁所抽電子煙 桃檢依干擾飛航罪起訴
27歲鄭姓女子今年5月搭乘長榮航空班機自日本飛往桃園時，違反《民用航空法》第84條規定，在機上廁所偷偷吸電子煙。班機空服員發現後通報航警，鄭女在班機降落即被逮捕。桃園地檢署偵結後，依違法使用干擾飛航器材罪嫌起訴並聲請簡易判決。鏡新聞 ・ 12 小時前
台中梨山幸福巴士3小時直達市區 (圖)
台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，梨山到市區只要3小時。家住環山部落以電影「哈勇家」獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹（中）也是巴士常客、右為梨山幸福巴士駕駛賴宇威。中央社 ・ 12 小時前
陽柏翔回台出賽想打「漂亮安打」 盜壘抓節奏成課題
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）旅日樂天金鷲隊野手陽柏翔回到家鄉台灣出賽，交流賽首戰在家人面前打出內野安打，他表示因太想表現反而打不好，「希望今天有漂亮的安打」，知道腳程是優勢、盜壘抓起跑節奏成明年課題。中央社 ・ 12 小時前
外送員注意！Foodpanda沒保強制險遭罰30萬 裁罰撤銷定讞
【記者莊曜聰／台南報導】台南市政府前年、去年針對Foodpanda（富胖達）公司未幫外送員投保汽車強制險、機車第三人責任險等，連續開罰共30萬元，Foodpanda不服提出訴訟，高雄高等行政法院地方庭審理後，認定保險屬中央法令，南市府依地方自治條例規範裁罰，違反中央法令、違憲，撤銷原處分物罰，南市府再提上訴，被該院高等庭判決駁回並定讞。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前
為家產砍死親姊 法官裁定凶嫌羈押禁見
為家產砍死親姊 法官裁定凶嫌羈押禁見EBC東森新聞 ・ 12 小時前
台東機關性騷擾通報22件 軍方為大宗 空軍志航基地10件最多
自2024年3月「性平三法」新制上路後，性騷擾通報流程更加明確。台東縣政府社會處指出，新法上路後只要舉報即啟動調查，案件數增加並非壞事，反而代表制度落實、性平意識提升。目前通報案件仍以「言語騷擾」為大宗，女性通報者居多。為強化防治能量，台東縣政府社會處近日舉辦...CTWANT ・ 11 小時前
Foodpanda未替外送員投保遭罰 法院認台南市府條例「牴觸中央」 30萬免罰
台南市勞工局於2024年8月間，認定富胖達未替外送員投保強制汽車險與機車第三人責任險，依據《台南市外送平台勞動權益保障自治條例》，開出3張各10萬元罰單。富胖達不服，提起行政訴訟。台南市府上訴時主張，該自治條例經市議會通過並報行政院核定，並未牴觸憲法。市府認為，...CTWANT ・ 10 小時前
中科實中捷克姊妹校到訪 登101大樓參訪自由廣場
（中央社記者趙麗妍台中8日電）國立中科實驗高級中學今年邀請姊妹校捷克布拉格揚帕拉赫私立高中師生到訪，一連2天北上，參觀台北101大樓、自由廣場、總統府與立法院，感受台灣民主政治，一覽台灣美麗風景。中央社 ・ 11 小時前
康橋車禍重傷學生康復 家長捐50萬元謝彰基
（中央社記者鄭維真彰化8日電）康橋國際學校秀岡校區15歲學生4月於彰化縣遭撞重傷，經治療後康復，學生與家長今天在校方陪同下，到彰化基督教醫院捐贈新台幣50萬元致謝，院方將用於買頂級偏鄉幼兒救護車。中央社 ・ 11 小時前
颱風鳳凰逼近 花蓮災區初步警戒範圍逾2700個門牌
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）颱風鳳凰預計下週影響台灣，花蓮堰塞湖災區提高警覺，花蓮縣府依目前林保署劃設警戒範圍，套出2720個門牌，正在清查戶籍資料。水利署預布抽水機、挖土機、消波塊及太空包。中央社 ・ 12 小時前
板橋3男屋內講話太大聲 警到場意外查獲通緝犯及毒品
新北市板橋區四維路某民宅內，昨天（8日）晚間7時許，疑因屋主講話聲音過大，被鄰居誤以為發生爭吵，警方獲報到場時，發現屋內有3名男子，起初還不願配合開門，在警方勸說下才開門，並接受查驗身分時，豈料警方一查發現，赫然發現其中1名周姓男子竟是毒品通緝犯，同時警方在屋內查獲海洛因、安非他命等毒品，隨即將周男以及屋主林男、李男全部帶回派出所偵辦，詢後依毒品罪送辦，周男則一併解送歸案。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
傾聽孩子說話 台南慈中老師黃淑如慈母心
台南慈濟中學國中部老師黃淑如，獲頒傑出校園獎導師獎，也是全台唯二獲獎的國中導師，她總是以身作則，跟著學生做，讓孩子知道始終有老師陪伴。她也會每天自製小字條，貼在聯絡簿上，把小本子成了師生聊天的天地...大愛電視 ・ 21 小時前
日本熊害頻傳「為何台灣沒發生」？背後真實狀況曝光
（記者洪承恩／綜合報導）近期日本多地爆發「熊害」事件，已造成13人死亡、逾百人受傷，引發當地恐慌，也讓台灣網友 […]引新聞 ・ 12 小時前
雲林毒販集團見警騎車逃 「偵防車封路」堵騎樓逮人
雲林縣 / 綜合報導 海巡署會同雲林警方，聯手查獲販毒集團，當時主嫌企圖騎車逃逸，警方立刻用偵防車封住騎樓，當嫌犯機車一頭撞上，馬上被警力包圍壓制，過程相當驚險。另外，台中警方深夜在街頭盤查一名可疑男子，男子突然拔腿就跑躲在停車場內，員警背著重達1公斤的裝備緊追不捨，連目擊民眾都熱心指引協助警方逮捕男子，原來他是一名毒品和公共安全案的通緝犯。查緝人員發現嫌犯企圖騎機車逃逸，馬上用偵防車堵住騎樓，嫌犯甚至還想撞開偵防車。查緝人員VS.嫌犯說：「警察啦，XX，XX，還跑。」砰地一聲，嫌犯連人帶車倒地，現場優勢警力，包圍壓制住嫌犯，過程有如警匪電影。查緝人員VS.嫌犯說：「你在撞什麼，XX，趴下。」海巡署會同雲林警方，聯手出擊查獲販毒集團，鎖定嫌犯落腳地點收網。海巡署人員VS.嫌犯說：「以為我們沒事抓你，，你瘋了嗎。」海巡署雲林查緝隊副隊長許裕宗說：「分別於雲林縣及南投縣，緝獲吳姓主嫌為首之販毒集團，共計3人。」另外，台中警方深夜盤查形跡可疑的王姓男子，對方突然拔腿就跑。警方VS.男子說：「你要幹嘛啦，(我去叫我老闆)，你不用跑，你要跑什麼。」警方背著重達1公斤的裝備，和男子追逐500公尺，男子躲進超市停車場，不見蹤影。員警VS.民眾說：「小姐，妳剛有看到一個戴帽子的人走出來嗎，(在那邊)，往那邊嗎。」還好熱心民眾指引方向，員警順利逮捕躲在車子底下的男子，員警VS.民眾說：「出來啦，看到你了啦，，體力很好嘛。」松安派出所副所長林智偉說：「晨運民眾及路過婦人，見狀都熱心協助指引方向，員警最終在追逐500多公尺後，發現王男躲藏於車輛下方，當場將其查獲。」原來男子是毒品和公共危險罪通緝犯，半夜和警方在街頭大玩躲貓貓，最後還是難逃法網。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前