女乘客「佔位大鬧自強號」 影片曝光網氣炸：怎麼又是妳？

台鐵每日乘載數百萬人次通勤旅遊，自14日發生女乘客佔用對號座，被鐵路警察抬下車大喊救命引起關注，沒想到15日在新竹站又發生搶座事件，該旅客同樣屢勸不聽且拒絕補票，大聲嚷嚷干擾不少人，最後也被警員帶下車，而有眼尖的網友發現，原來這兩名鬧事者竟是同一人，不禁哀嘆「台鐵到底什麼時候才有黑名單制度？」

有名網友在社群Threads分享，15日的台鐵自強號列車上，一名婦人因佔座不起身，被鐵路警察請出車廂，一路拖到車外，引起整車廂旅客關注。

台鐵公司事後說明，該列車班次為第176次自強號，有旅客反應9車有兩個座位被一名婦人佔用，且佔用者拒絕還座位。列車長立即前往排解糾紛，發現婦人持有的車票是「斗六-台北區間車」，但婦人拒絕補票且大聲喧嘩，經勸導不聽，列車長遂通報台鐵新竹站，以及鐵路警察，待列車到站後，鐵路警察將鬧事婦人拖下車。

相關影片流出後，網友們都看傻了眼，原來這位鬧事阿姨和14日大鬧台鐵竟是同一人，「昨天才看到她被抬走，怎麼今天又一次」、「發現她的黑色提袋是同一個耶跟自強3000那位一樣、代表她是慣犯？！、「（教學）阿姨教你如何天天被小鮮肉帶走」、「中共確定要統治台灣嗎？這些老人可是很難管的」、「真的要黑名單她耶，每天在台鐵上鬧事很惡劣」。

事實上，這名婦人14日搭乘新自強號145列次，行經台中大甲站時，因佔用別人座位，跳針表達自己搭自由座，想做哪都可以，列車長表示自強號是對號座、勸她讓座，婦人只好改口說要買位置，列車長為表公平，拒絕且依法執行公權力，請鐵路警察出面強制婦人下車，而婦人在過程中連喊了17聲救命受到矚目，該列車也為此誤點。

