女二手店挖到寶！花300買「超醜粉紅豬撲滿」 竟藏6萬多現金

美國德州一名女子卡翠娜去二手店尋寶，買了一個醜醜的粉紅豬撲滿，裡面竟有2028美元（約新台幣6.5萬元）現金，讓她真的「尋寶成功」。（圖／翻攝自TikTok／miles8katrina）

二手店也有寶！美國德州一名女子卡翠娜（Katrina）日前在二手商店以10.99美元（約新台幣343元）買下外型「醜到發笑」的粉紅豬撲滿，原本只覺得造型古怪好玩，沒想到回家開箱竟驚喜地發現裡頭藏有多達2028美元（約新台幣6.5萬元）現金，讓她馬上拍下並PO網興奮直呼「這次淘寶回本了」。

根據外媒《紐約郵報》報導，德州一名自稱卡翠娜的女子日前在影音平台TikTok分享一段影片，她去德州當地二手商店Goodwill尋寶，花10.99美元（約新台幣343元）買下一個粉紅豬撲滿；卡翠娜表示，當時店員才剛把推車推出來，她立刻看上造型「復古又奇特」的撲滿，即便有不少人形容撲滿「醜得嚇人」，但她仍毅然決然買下。

從影片中看到卡翠娜展示撲滿後，發現撲滿底部的塞口仍完好未拆，她就把塞口拉開，又注意到裡面有東西的樣子，接著用手拉出8個綁好的塑膠袋，最後竟拉出一疊用髮圈綁成的紙鈔；卡翠娜清點後，鈔票總額多達2028美元（約新台幣6.5萬元），讓她驚喜到語無倫次，興奮笑說「我常在二手店買奇怪的東西，但從沒找到過這麼多現金，這次真的太開心了！」

其實卡翠娜原本打算把這個醜豬撲滿轉售，結果現在完全不用賣，「因為它自己就賺錢了。」影片曝光後，吸引超過24萬次點閱，網友們也紛紛留言，「快把錢收好，這筆錢是你的，千萬不要打給店家」、「二手店真的可以挖到寶，太幸運了吧」、「店家沒檢查是他們的損失，恭喜你賺到了」。

