女人們站起來了！購屋力爆14年新高 六都台中最猛、南二都「微」吊車尾

記者陳韋帆／台北報導

女性購屋力大爆發，2025年H1女性房貸族占比48.8%，創14年新高。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

女性購屋力大爆發，據聯徵中心資料，2025年H1女性房貸族占比48.8%，創14年新高。中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年女性意識抬頭，薪資結構轉變，不靠男人買房越來越多，是推升房貸性別占比變化的關鍵。

據聯徵中心資料，2025年上半年全台女性房貸族的新增房貸件數為36,818件，占新增房貸總件數75,395件的48.8%，創14年新高；進一步觀察六都，依序為台中市50.2%、新北市50.1%、台北市50%、高雄市為48.3%、台南市與桃園市皆是47.3%。

六都女性房貸購屋占比。（圖／中信房屋提供）

女權意識高漲 推升女性自主購屋扛房貸數量

莊思敏表示，女性購屋族房貸族持續增加，主要是受到自主意識提升與財務獨立增強的雙重影響，越來越多女性將「擁有自己的家」視為人生目標，以此展現經濟自主，並尋求擺脫租屋的不確定性，建立更穩定的生活基礎。

她說，資產配置觀念上其實也男女有別，男性普遍偏好高風險高收益的投資工具，或抱持「先買車後買房」的消費觀念，而女性則傾向於選擇不動產這類穩健型資產，加上不少新婚族群中，丈夫直接將房屋登記在太太名下，給予最充分的安全感，各種原因共同推升了女性房貸族的整體比重。

單身女性購屋首重安全與交通機能

針對女性房貸族，莊思敏特別提出幾點建議，一、首重安全，應留意住家環境，避免出入複雜或管理鬆散社區，二、地段與交通便利性至關重要，許多女性偏好大眾運輸工具，建議選擇鄰近捷運或公車路線便利區域購屋。

她說，其實女性房貸族占比攀升，不僅反映女性意識抬頭，台灣單身、少子化等問題也越加劇烈，另外，台灣人長期將房產作為財務規畫方式之一也是原因，既然男生會投資房產，女性也會加入投資，而政府的第二屋限貸令也有可能是導致女性扛貸數量爆增的原因之一。

