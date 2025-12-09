女人寵愛自己，把握雙12入手！保養禮物推薦！網友大推這款「國民乳霜」、面膜直降5折起、修護精華趕快買起來 | 揪愛Mei

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

女人無論在職場、家庭、育兒生活中總是勞心勞力，卻往往忘了疼愛自己。其實不用靠別人寵，我們也能好好愛自己，最簡單的就是從保養開始，讓自己變漂亮就能有好心情，保養更是一種溫柔對待自己的方式，能讓內心感受到愛與尊重。趁著一年一度的雙12超級折扣，跟著最會省錢的購物專家「揪愛Mei」來挑選一份珍貴的禮物，讓你散發閃耀動人的魅力！

(圖片來源：oliveyoung、Estee Lauder、La Mer)

真心推薦的臉部保養品：雅詩蘭黛Revitalizing Supreme+ 超級年輕無敵膠原組

特價NT$4,980（ NT$9,960 ）

人氣不衰的國民乳霜！Revitalizing Supreme+ 超級年輕無敵膠原組是雅詩蘭黛的抗老保養系列，主要產品是年輕無敵膠原霜，成分包括「奇蹟辣木生命精萃」、「白芙蓉8大精萃」及「極效仙人掌精萃」等，搭配獨家「膠原協同激活科技」，72小時保濕水嫩，改善毛孔粗大，針對肌膚三大關鍵部位「微笑線、下巴輪廓、蘋果肌」進行拉提，使肌膚線條更緊實！正好透過雙12折扣，超值5折優惠，囤貨起來吧！

(圖片來源：Estee Lauder)

真心推薦的臉部保養品：海洋拉娜The Moisturizing Cream Set- 30ml潤澤入門體驗組30ml

特價NT$7,900（ NT$9,850 ）

LAMER最經典、最受歡迎的入門組合，主打極致滋潤、舒緩與修護。能深層滋養乾燥肌膚，改善因乾燥引起的細紋與不適，強化肌膚屏障。此外，No.1頂級潤澤系列的經典乳霜、舒芙乳霜、晶凍凝霜，不同質地特性完美符合不同情境的護膚儀式，正好透過雙12優惠，體驗「經典乳霜」的魅力。

(圖片來源：La Mer)

真心推薦的臉部保養品：Torriden 小分子透明質酸保濕面膜 10片

OY價NT$221（ NT$881 ）

韓國超人氣的國民面膜 ！以天然成分加上高保濕力受到網友推薦以及喜愛，使用小分子透明質酸以及洋甘菊萃取成分並通過敏感肌膚測試，連孕婦也可以使用。網友推薦的原因是在妝前敷完會使底妝更貼、面膜內的精華液很多但卻很快滲透，使用完明顯感覺皮膚吸飽水分，是定期會補貨的產品。

(圖片來源：oliveyoung)

真心推薦的身體保養品：AROMATICA 身體精油 100ml （贈送刮痧板)

OY價NT$564（ NT$1,370 ）

在韓國是人氣很高的芳療保養品牌，主打以天然成分讓日常沐浴洗淨，不只淨化身體肌膚，更搭配味道來療癒心靈。品牌所有產品均採用純素配方生產，並獲得 Ecocert 天然有機認證及 COSMOS 有機認證，這款身體按摩油非常受到喜愛，使用後能使皮膚變得柔軟滑順，搭配刮痧板能更深層放鬆，也可以請另一半來幫忙增添情趣。

(圖片來源：oliveyoung)

真心推薦的臉部保養品：111SKIN-NAC Y²逆時空精準精華 30ml $295 USD

品牌111SKIN是一名專業醫師所研發，主打保養品要能有效強健皮膚屏障、保護皮膚免受惡劣環境傷害以及淡化疤痕及細紋，十分受到業界人士以及保養控們的喜愛，「揪愛Mei」它具有非凡的舒緩修護、抗老防禦作用，能幫助皮膚重現緊緻、澎潤的感覺，用完後會覺得皮膚很久沒那麼有光澤啦！

(圖片來源：ssense.com)

真心推薦的身體保養品：Aesop 橙香身體乳霜 500ml $100 USD

應該沒人不愛Aesop吧？Aesop的身體保養品放在浴室連視覺也一起被療癒，簡約的設計深受時髦潮人推崇，除了保養時能感到療癒放鬆之外，Aesop放在家裡更是能提升居住空間的質感，這款橙香乳液散發怡人香味，選用滋養肌膚的堅果油萃取，能夠使肌膚更加柔軟順滑，「揪愛Mei」偷偷說身體乳就是要買大罐＋按壓式才方便呀！

(圖片來源：ssense.com)

