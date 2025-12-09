女人當男人用！環保志工寵辱不驚

家住高雄小港，60多歲楊秀芝，投入慈濟環保回收已經20多年，不過起初投入，家人並不贊同，所幸在她努力溝通下，家人才了解慈濟行善的足跡，現今從加工區退休的她，更是把握時間付出，經常女人當男人用，扛再多回收物都不嫌累。

「這一個是塑膠 (這是塑膠)。」

來到高雄小港環保教育站，總能看到60多歲楊秀芝女人當男人用，扛著回收物滿場跑。

「(你這樣一天要拖幾包)，拖很多包，做到完啊。」

環保志工 楊秀芝：「師父有在做，救濟什麼，所以我做得很歡喜心。」

慈濟志工 梁秀藝：「她就像一台機器，全自動一樣，什麼項目她都會做，都不用人教，不用人開口。」

慈濟志工 蔡秀雲：「真的很厲害，手腳很快，很讚，我們環保志工最讚，被我誇獎的。」

20多年前在加工區工作的楊秀芝，在志工邀約下當會員投入環保回收，不過起初家人並不認同。

環保志工 楊秀芝：「剛開始(家人)不贊成，本來說去慈濟(做環保)，慈濟很多錢，我說慈濟很多錢，也都在做救濟，慢慢做，我們不是走壞的方向，我們是走好的方向。」

慈濟志工 許翠語：「很勤勞的，她在做事情很有力，對這個環保站她很認真。」

學佛多年的楊秀芝也在環保站體會到，修行就是要實際付出才有體會，也才能從人群中修改習氣，所以她越做越歡喜。

環保志工 楊秀芝：「這個善行還是要走下去。」

