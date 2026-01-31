女人禁上相撲擂臺！高市早苗不頒「內閣總理大臣盃」：珍惜日本傳統

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

日本首相高市早苗昨（30）日明確表態，基於尊重相撲界長期沿襲的「女人禁入擂臺（土俵）」傳統，她在任內不會親自登上土俵頒發內閣總理大臣獎盃。此番說法，回應外界對她是否會打破慣例登台頒獎的關注，也再度引發相撲傳統與性別議題的討論。

（示意圖／Unsplash）

高市早苗去年10月就任日本史上首位女性首相後，外界持續關注她是否會親自登上土俵頒獎。據《共同通信社》報導，高市早苗在福岡縣進行輔選演說明確表態「我注重傳統，我未來也不會踏上擂臺」，高市早苗認為，這是日本長期珍惜守護的文化傳統，而跟男女平等無關。

在制度上，大相撲比賽閉幕時，優勝力士慣例會接受重約40公斤的「內閣總理大臣杯」，實務上可由首相本人或指派官員代為頒發。過去亦有首相親自登上土俵的例子，前首相小泉純一郎、安倍晉三及石破茂在任期間，都曾親自登上土俵頒獎。《日本時報》（The Japan Times）也指出，相撲頒獎有時會成為外交場合，像是2019年美國總統川普就曾親自頒發「美國總統盃」，引發國際關注。

雖然實務上，首相可請代理人出席頒獎，高市早苗就任後也有多場賽事皆由他人代行，2025年11月九州錦標賽期間，她因赴南非出席G20會議，由首相輔佐官井上貴博代為頒獎；今年1月的東京新年錦標賽，則由文部科學大臣松本洋平代行，但這次卻因性別議題而格外受矚目。

日媒回顧，1990年時任官房長官森山真弓，以及2018年兵庫縣寶塚市前市長中川智子，皆曾因性別因素被拒登土俵。同年一名男性政治人物在土俵上暈倒，女性護理師試圖上前搶救卻被要求下台，事件登上國際媒體。

曾因性別而被拒登土俵的中川智子，去年11月接受《日本時報》訪問時直言，高市早苗身為日本首位女首相，需要從一開始就直面這個問題，而不是逃避。「否則就表明她並沒有真正致力於解決對女性的歧視問題」。中川智子認為高市早苗作為一名女性應該更能理解這些鬥爭對女性生活的影響有多麼深遠。中川智子也呼籲日本相撲協會，「現在日本有了第一位女首相，相撲協會需要意識到，現在是時候面對公眾，認真考慮需要做出哪些改變」。

曾遭拒登土俵的中川智子，去年11月接受訪時，要求高市直面問題。（圖／中川智子臉書）

