女人續當家 鄭麗文期待張嘉郡世代接棒

國民黨主席鄭麗文（前排中）23日回到故鄉雲林縣口湖鄉時，期待立委張嘉郡（前排左）能順利世代接棒。（張朝欣攝）

國民黨主席鄭麗文（前右五）23日下午到嘉義縣新港奉天宮參拜，受到地方鄉親熱情歡迎，爭相與她合照。（呂妍庭攝）

國民黨主席鄭麗文23日回到故鄉雲林縣口湖鄉參加健走活動，與縣長張麗善及表態將投入明年縣長選戰的立委張嘉郡數度熱情相擁。鄭麗文強調，張麗善是滿意度最高的縣長，「真心期待張嘉郡順利世代接棒」，女人當家，「安全、安定、安心，大家安啦！」對於嘉義縣市長提名人選，鄭笑而不答。至於何時提名各縣市長人選？鄭說，目前提名辦法還沒完成，預計下周三討論。

鄭麗文出生於口湖鄉湖東村，離鄉數十年，昨天現身健走活動現場，立刻受到親友與支持者拉起布條熱情相迎。鄭麗文聽到有人特別從外縣市趕來，開心與大家一一握手、擁抱，大啖烤文蛤等家鄉味，2位舅舅與3位阿姨都說，「麗文長得真高，從小就很優秀，大家都以她為榮」。

鄭麗文一再雙手各緊擁張麗善、張嘉郡，2人也笑容滿面回抱鄭麗文，互動非常熱情。鄭強調，家裡有一個女生是大家最好的幸福，所以有「安」字；她是雲林的女兒，看到雲林縣女生當家，張麗善是8年五星級、滿意度最高的縣長，讓雲林展現完全不同風貌；接下來的張嘉郡也是雲林的女兒，真心期盼能順利世代接棒，棒棒都是最強棒。

此次國民黨主席改選，張嘉郡父親、雲林縣前縣長張榮味力挺的郝龍斌落敗。鄭麗文昨被問及會不會因黨主席選舉時張家支持人選不同而有所考量，第一時間即斬釘截鐵地說「不會、不會」。她強調，不管改選結果如何，「大家都是一家人」，選舉時是君子之爭，選完了大家都一致為黨好；為什麼要讓國民黨好？因為要讓台灣好、雲林好，所以雲林交給國民黨，大家一定可以安啦。

至於各縣市長何時提名？鄭說，目前提名辦法還沒完成，預計下周三討論，有提名辦法才能展開相關作業。

鄭麗文隨後赴嘉義縣新港奉天宮參拜，這是她上任黨主席後首度到嘉義縣，同樣被鄉親熱情歡迎、爭相合影。媒體追問國民黨嘉義縣長人選，鄭笑而未答，不分區藍委王育敏以「尚未討論」打斷話題。鄭一行人隨後在奉天宮董事長辦公室閉門談話，民雄鄉長林于玲等人都反映，明年選舉雲林縣可能會贏，希望嘉義縣長人選早日決定、也可以贏，鄭未正面回應。林于玲透露，鄭除提到王育敏一直在嘉義縣經營外，並未點名嘉義縣、市長人選，但提及如果有好人選，藍白合也可行。