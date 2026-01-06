女人自己看電影（下）
羅想起交往時滿正常鬧一波時很神經的薇，試著在社群上解除封鎖，發訊息給她，問她可不可以出來聊聊，對方沉寂了半天才回，才說自己結婚了，不想與他有聯絡，祝他改邪歸正，然後將他封鎖。
羅啞然，彷彿當頭澆下一盆冷水，他沒想到自己需要改邪歸正。
天又黑了，回到結婚登記後辦了優惠貸款購置的小家，妻今日連夜班，羅很滿意，只想像個熱戀中的單身男子一樣，在晚上盡情想她，從頭至尾將關於她的日記在想像中寫完，吞兩顆公司代理熱賣中的男性保健品、喝杯健身高蛋白......想是這麼想，但大有可能只是回家沖澡後就睡了。
被車內冷氣冰藏得如高級刺身的他，在樓下停車場走到電梯這段時間就回溫了，他一進門便直接摸黑走進廚房，開冰箱取冷飲時，從眼角餘光瞥見家裡彷彿有些不對，開了廚房頂燈，心中浮起的是：眼前一黑？不，還是眼前一亮才對。生活用品少了一大半，他吃驚地在屋中漫步，回臥房，看不出所以然，他們說好臥房什麼都別放，為了讓床保持原始功能：睡眠與房事。又走出來，走到與廚房相連的陽台，陽台上只有滾筒式洗衣機、自然氣熱水器，沒有晾曬衣物，沒有妻養的花草。
羅才想到要打開浴室鏡面的內櫥：空空如也。
原來妻子搬走了，樓中樓夾層下的梯形櫃原是他們收藏存摺印鑑的地方，妻的東西已清空，羅那分完好如初，一分沒少。羅踏不到地，彷彿在雲端，心中噼啪作響正是小時候過年馬路上有人放鞭炮的感覺，又怕又愛又感傷，幾個月前，他的婚姻還好好的，他們還一起度過了現代瘟疫呢。
隔天清晨，絕早，羅就被告知，某個平台震動器的廠商，因為說產品能讓人體的波頻重新整頓，量子級清爽，有助不良於行的老人被動運動，才開了預購，當晚就有網紅醫師沉痛指稱這是沒有國家認證的產品，小小喧囂起來，很快地在網上一堆流量主跟著開嘲，還說要是這樣能被動運動，基本上搭一趟公車就有了。
當然該處理，這算是羅的業務，但沒什麼好處理的，他只是叫窗口把業配文都撤掉，發文上架的天數跟價錢按比例發配，損失並不多，他記得合約裡都有這一條，誰也不必再提這件事，這件事就沒有了。當然有人在各種小帳號裡面抱怨。「叫他們刪掉。」羅說，止損止血都不懂的，以後不要發他們了。又喊住許栩：「等等。不要回訊息也不要寫電郵。你打電話去，就說，我們要帶律師去拜訪。」許栩哈哈笑出，突然發現羅是認真的。才收起笑聲恢復平靜，小跑出會議室。
妻在機場打電話給他，先說自己要去韓國玩幾天，等一下上飛機就關機了。語氣如常，有一兩個片刻似乎會哭出來，又忍住，說她已經離職，下個月開始就回老家工作，妻原是小鎮醫生的女兒，家裡開著診所，羅疑心她又要顯露優越感，因為岳父那個五官清疏的小鎮醫師總暗示他高攀她，反正妻並沒有等羅回應，只有自顧自地說，離婚的事，等她回來再處理，羅聽到這裡，光克制自己不要發火就很難了，只在這端「呃、嗯」虛應，電話也就結束了。幹，他何必要忍氣吞聲！人先搬走也沒道歉？莫名其妙。
獨自在會議室拍桌不能解氣，羅就把會議白板敲的碰碰作響，奇怪，昨天的解脫感彷彿假的，一夜好眠，也是假的，妻從哪時候開始決定要搬走的？她有沒有出軌的證據？如果有，會拿來對付誰呢？羅氣得咬牙切齒：「媽的想陰我。」昨日還感恩妻子安靜退場的羅，突然將對方視為最陰惡的假想敵，被伏擊倒地，他自認這是心痛的感覺，痛到不行，自己原本就不適合結婚，婚姻是什麼東西。只想早早跟愛人見面，他知道楊寶鈞今天排了試鏡，所以一開會議室的門就想下樓，卻被隔壁部門女同事細聲叫住。
「羅總？徐總請你去棚裡看看。」
「哦？喔。」
羅僵立一陣，表示自己不肯從命，礙於對方毫無理解，只得跟上。
晚餐桌上有砂鍋雞湯，離火多時揭開鍋蓋仍在微微滾動，楊寶鈞的小助理YOYO（就是那個一同簽約的，流量一直沒起色，後來就當了楊的助理）輕手輕腳替楊寶鈞盛湯，羅還一直向她說，小心燙嘴小心燙嘴，而電影導演跟製作人談笑，聊的都是羅沒聽過的人與事，羅也不很放在心上，只是很後悔楊寶鈞試鏡時他竟被徐總絆在公司，不知道剛剛他們試鏡情況怎麼樣。
楊也不是第一次被找去試鏡了，幾乎都是羅陪她去試鏡，有些只是在攝影機前走來走去，也念台詞，也唱歌，跟老師一起跳舞都有。公司請老師教簽約的素人學習基礎聲音表演、肢體表演，楊卻沒有來公司上過課，但找她試鏡的機會仍然一直出現，畢竟流量擺在那嘛，楊寶鈞喜歡，也願意去試鏡，因為試鏡比上課有意思。
「我跟YOYO要搭製作的車回去。」楊跟小助理YOYO站到對方公司的九人座大車那邊，許栩駝獸似地，替她們把大袋衣物、化妝箱等一一擺到九人座車裡，羅臉色急變，脫口而出「為什麼？」許栩為羅尷尬極了，幸而導演與製片仍悠談著現場無人理解的瑣事，僵持的氣氛只被羅一個人帶走，兩個小時後，許栩打電話來說楊寶鈞要解約了，徐總已經跟律師約明天處理。
羅就像鸚鵡一樣，只會重複發問。
「什麼？」又問，「你說什麼？什麼意思？」
「羅總，徐總的意思是，呃。」許栩沒能說完，電話就換了徐總：「羅宏聲，我好話只說一次，你要潔身自愛。」
公司半數女性對他發起了ME TOO，因為他會打電話找她們聊天，一眾批評他，這個時代怎麼有人會打電話，太噁心了。
「媽的，你要創業，我做牛做馬，我創造一切！我創造了一棟大樓！」羅吼起來，驚動了腸胃，在柏油路旁吐掉剛剛吃的酒菜。離婚時已協調賣了台北的房子，這樁婚姻給兩人各得淨利七位數，這次離婚完全能說明，在台北買房，不是為了住，是為了找尋優秀的投資標的，若拍成一支房產廣告，一定比年近四十才選擇彼此的男女雙載摩托車過高架橋還有意境，可以競爭坎城廣告獎。
現在許栩的PODCAST還滿紅的，楊寶鈞拍的電影在日本奧斯卡竟以新人之姿入圍最佳女配角，羅宏聲在四月的關稅戰時大膽梭哈一切獨沽一味台積電，現在已經翻本了，五十歲的第一桶金。來得早不如來得巧。
吐光胃袋裡的東西，羅沒忘記叫了UBER要去接女朋友，他信奉老派約會接送勤那一套，也以為女友一定正在化妝試裝等他。其實女友正在發THREADS，我二十五歲，男友五十歲離過一次婚，對我很好，可是爸媽反對，怎麼辦。括號，他對我很好，就是特別喜歡帶我去看電影還要講解有點煩。一眾留言有人叫她快逃。也有很多歪到她頭貼身材很好／化妝很像IU／明年生日他就會跟你分手了／你男友李奧納多……
羅在Uber後座抹了抹臉，在手機上隨意滑過這則，僅是納悶，女人自己看電影是能看懂嗎？（全文完）
