女企業家驚見蔣萬安人氣！他認證：藍綠通吃

[NOWnews今日新聞] 曾任Yahoo亞太區總經理、現任悠遊卡公司董事的企業家鄒開蓮，近日在臉書分享一段與台北市長蔣萬安同場的觀察經驗，她形容，蔣萬安發言時不依賴稿件、語言平實卻條理清楚，讓不同背景的人都能理解，這正是讓人願意親近的重要原因；就連親綠主持人鄭弘儀也曾透露，蔣萬安不僅在藍營受歡迎，在綠營也十分討喜，民眾紛紛搶著與他拍照。

鄒開蓮表示，日前出席悠遊卡公司尾牙時，蔣萬安現身會場，立刻引起員工騷動，不少人放下餐具、湧向前方，只為和市長合影留念，現場氣氛熱絡。她直言，這種自然流露的人氣，並非因為官位、人帥，而是互動中真實累積而來。

鄒開蓮進一步指出，蔣萬安講話從不看稿子，而且不官腔官調，每個人都聽得懂；在與人交談時，會專注看著對方的眼睛，讓人感受到被重視。她認為，這種態度不只是禮貌，而是有想法、有見地，卻不居高臨下。鄒開蓮強調，讓人願意聽你說話的關鍵，從來不是聲量大小，而是能否讓對方感覺「放在眼裡」，這正是領導者的溫度。

該篇貼文曝光後迅速引發共鳴，累計超過1.8萬人按讚，逼近5百則留言，還有網友分享自身經驗稱「他還沒選市長時，有次帶女兒看到他跟隨扈，就遠遠揮揮手打招呼，沒想到他竟然轉頭走過來和我們握手合照，好親民」、「好的家教、品格、學經歷以及自我要求，相較檯面上眾多外型談吐均不符身分位置的政治人物或政客，蔣市長是太難得的存在」。

事實上，蔣萬安的高人氣並非只存在於藍營圈內，親綠主持人鄭弘儀日前在節目中表示，蔣萬安在綠營場合同樣受到歡迎。他分享，過去多次在以綠營支持者為主的婚禮場合見到蔣萬安出席，儘管政治立場不同，現場仍有人興奮呼喊其名字、爭相合影，顯示其個人魅力已跨越藍綠界線。

