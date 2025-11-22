女作家發起「親親子今」11/30高市社教館親子講座 不靠補助自籌辦 上線秒吸千人報名

郭繐綺邀集九位跨領域講者，在「親親子今」分享勵志生命故事，提出九個「幸福選項」。(圖: 郭繐綺堤供)

近年因課業壓力、家庭關係緊繃等因素，學生輕生事件屢見不鮮。長期投入教育現場的作家郭繐綺博士，曾因教作文而救回一位深陷低潮、以安眠藥自殘的國中女孩，並偷偷替孩子投稿得獎，成功翻轉其人生。她深知並非每位孩子都能遇到願意伸手相助的大人，因此決定號召作家與跨領域講者，以民間力量自發推出「親親子今」大型親子講座，希望為更多家庭帶來支持與希望。

講座活動於本月30日在高雄市社教館舉辦，報名一開放便湧入近千人參加，反應熱烈，顯見親子議題受到高度關注。

廣告 廣告

作為發起人及主持人之一的郭繐綺，投入教育超過十五年，同時也是Podcast《冠軍陪練團》主持人。她觀察到許多親子關係「太用力、用錯力」，在循環中彼此受傷、卻又無力改變，而這些問題往往來自家庭系統未獲得足夠的穩定支持。她表示：「就算命運曾讓我們破碎，我們依然擁有讓自己重新完整的選擇。」這也成為她策辦此次活動的初衷。

郭繐綺邀集九位跨領域講者，在「親親子今」分享勵志生命故事，提出九個「幸福選項」。(圖: 郭繐綺堤供)

本次「親親子今」講座由高市社教館與民間團隊共同主辦，邀集九位跨領域講者，包括吳家德、愛瑞克、郝旭烈、李儀婷、陳沛孺、孫子玲、邱茂恒與主辦人郭繐綺，從父親、母親與孩子三方視角，分享勵志生命故事，提出九個「幸福選項」。期待讓家庭在一次活動中看見多元觀點，帶回「溫柔的理解」、「勇敢的對話」與「更多幸福的選擇權」。

值得一提的是，國三學生許三三將首次挑戰千人演講，象徵「愛的接棒」，展現孩子願意發聲、能恰當表達自我的教育核心精神。團隊並結合AI科技與視覺設計，由陳沛孺負責網頁製作、賴麗淳打造知識圖卡，並由郝好玩聯萌李盈瑩擔任主持與體驗設計，打造更高品質的親子互動講座。

本次活動亦獲多家企業響應，包括定方財務顧問、郡富科技、瑋鋐興業、綺點文創、芙愛占心學院、寶晟稅務記帳士事務所、瓦利學習、美真集整形外科、振農水泥製品、威易開發等。活動盈餘將全數捐贈給「高雄市荷馨關懷協會」，協助失能家庭中十二歲以下的孩子及弱勢婦女。

「親親子今」講座將於2025年11月30日（日）下午14:00至17:00在高雄市社教館演藝廳舉行，免費參加。相關資訊可洽高市社教館官網或活動頁面查詢：https://qinqinzijin.lovable.app