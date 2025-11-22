女作家郭繐綺揪團辦『親親子今』親子講座，11月30日高市社教館開講

郭繐綺博士以民間自發的方式發起「親親子今」跨世代親子講座。 （記者王正平翻攝）

記者王正平/高雄報導

新聞事件中由於課業壓力、家庭因素等而跳樓、輕生的學生屢見不鮮；女作家郭繐綺曾經因為教作文，救回一位吃安眠藥自殘的國中女學生，偷偷幫她投稿而獲獎翻轉孩子人生，但不是每個人都這麼幸運，能遇到拉他一把並且能有良好的家庭支持，因此她決定揪作家朋友群共同傳遞正能量，不靠補助，以民間力量籌備，訂三十日於高市社教館舉辦『親親子今』講座，活動一開放報名，立即吸引近千人參加，反應相當熱烈。

這場活動是由教育現場耕耘超過十五年的教育作家、Podcast「冠軍陪練團」主持人：郭繐綺博士， 以民間自發的方式發起「親親子今」跨世代親子講座。

她看到了「太用力，用錯力」，傷了彼此又感到「無力」的親子關係，很多問題起源，都來自於「家庭系統」無法「內核穩定」。郭繐綺還說：就算命運重擊使我們破碎，但你有讓自己完整的選擇權，因此有了這次活動的動念。

本次活動聯合高市社教館共同主辦，找來九位跨領域影響力講者，包括吳家德、愛瑞克、郝旭烈、李儀婷、陳沛孺、孫子玲、邱茂恒，以及主辦人郭繐綺，從「父親」、「母親」、「孩子」三方觀點，用勵志的生命故事提供九個「幸福選項」；並且讓家庭在一次活動裡看見多元觀點，期望帶給每個家庭「更溫柔的理解」、「更勇敢的對話」、「更多幸福的選擇權」這三件事；而其中，許三三更是首度挑戰千人演講的國三講者，象徵「愛的接棒」，孩子願意上台、願意發聲，恰如其分的表達自我才是教育的最終目的！團隊還結合最新AI科技網頁設計師陳沛孺，還有知識圖卡設計師賴麗淳，以及郝好玩聯萌李盈瑩負責主持與講座體驗設計，希望讓家長與孩子們，能夠擁有一次高品質的講座體驗。

郭繐綺希望能引起更多家長、企業共鳴，重視親子關係的議題，並感謝各企業慷慨贊助，包括：定方財務顧問、郡富科技有限公司、瑋鋐興業有限公司、綺點文創志業、芙愛占心學院、寶晟稅務記帳士事務所、瓦利學習、美真集整形外科診所、振農水泥製品股份有限公司、威易開發有限公司。活動盈餘將全數捐贈「社團法人高雄市荷馨關懷協會」，幫助十二歲以下家庭失能的孩子與弱勢婦女，也歡迎民眾小額贊助。

『親親子今』講座於2025年11月30(日)下午14：00至17：00在高雄市社教館演藝廳進行，免費開放報名參加，詳情請上高市社教館官網或https://qinqinzijin.lovable.app查詢。