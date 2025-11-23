女使用洗衣膠囊突爆開噴入眼 右眼化學性灼傷「視力剩0.06」險失明

洗衣膠囊。（示意圖／翻攝自unsplash）

日常生活用品萬一使用方式不當，也可能對人身造成危險！大陸浙江一名王姓女子（化名）拿出囤放已久的洗衣膠囊使用，但因前段時間高溫導致表面融化、互相粘連，她試圖用力扯開時，洗衣膠囊突然爆開，導致高濃度洗滌劑飛濺入右眼，立即引發劇痛、視力模糊。王女送醫檢查被診斷右眼角膜化學性灼傷，視力剩0.06險失明；所幸經治療，視力已經恢復。

綜合陸媒報導，來自浙江杭州的王女日前想使用家中囤放已久的洗衣膠囊，但她發現經過一個夏天高溫，幾顆洗衣膠囊的表面融化後黏在一起，她當下用雙手猛扯，洗衣膠囊突然爆開，裡面的高濃度洗滌劑噴濺到她的臉上，有些還濺入右眼中。王女右眼因洗滌劑刺激，眼淚狂流且視線一片模糊，室內燈光還讓她感到刺眼難受。

王女迅速就醫，經醫師檢查，王女的右眼確診為角膜化學性灼傷，視力一度僅剩0.06，差點失明。在治療後，王女右眼視力已經恢復到意外前的水準。對此，眼科醫師指出，洗衣膠囊內含高濃度表面活性劑與鹼性成分，具有較強的滲透性，一旦接觸眼部黏膜，會造成不同程度的刺激和損傷，停留時間過長甚至可能損害角膜上皮，影響視力恢復。

因此，深圳市眼科醫院眼底病科醫師余震提醒，若洗衣膠囊的洗滌劑不慎接觸眼睛，應立即用大量清水或人工淚液沖洗，切勿揉眼，以免加重傷害或引發感染；若溶液量較多或眼部明顯不適，應立即就醫。

醫師同時建議，洗衣凝珠應避免放置在陽台、衛生間等高溫或潮濕場所，應存放於陰涼、乾燥、通風的櫃子內；若出現凝珠粘連情況，切勿用力硬扯，應使用安全方式分開，以降低意外發生風險。

