女保險業務員揭黑幕 帥主管「陪睡大媽」換大單！資深老鳥說話了

一名保險女業務親曝業界賺錢暗黑手段，有些業務員為了成交不惜跟客戶上床。（示意圖，pexels）

生活中很多人用保險來對抗風險，當成守住荷包的「安全網」，在許多人眼中則是個充滿機會的行業。女業務親揭保險業光環背後殘酷生存真相，爆出為了生存所面對的種種窘境與挑戰。

保險業務員錢難賺？

這名女業務在「Dcard」發文表示，在朋友引薦下，興沖沖地考多張證照入行，努力打拚了１年。但她發現，這份工作根本賺不到錢，甚至需要兼差來維持生計。她痛陳自己身邊的人脈和資源一開始就被「榨乾」，好不容易簽成的客戶還常在手續未完前被同事或前輩「攔胡」。更扯的是，她觀察到許多新進業務員的人脈，也都被前輩和同儕搜刮一空，導致賺不到錢的新人只能黯然離場。

業務員為換業績不擇手段？

原PO表示為了達到業績目標，圈內人手段無所不用其極，有人不惜私下退還佣金，甚至有人用「身體」來換取成交。她還加碼透露，自己部門一位帥氣主管，就曾被同為同事的妻子踢爆，為了簽下一張大單，竟然陪客戶大媽上床。她感概為了業績，這個行業似乎可以沒有底線。另外，她觀察到房仲業也有類似情況，「我媽媽的一個客人是房仲，常常在外面跟看房的人過夜。」

資深業務員不以為然

這篇揭露文一出，引發兩極看法，許多資深業務員紛紛跳出來駁斥，認為這是「以偏概全」，強調是她遇到的團隊和主管有問題，「我覺得是妳遇到的人奇怪，不是這個圈子奇怪，我在這個行業做第5年了，我的家人也是做業務二十年多了，完全沒有遇過用妳說的這種方式，成交客人的案件」「我在保險業已19年，那是妳遇到的主管不ok，也沒有教導妳適當的方式，做保險其實也需要天賦跟努力」「自己沒能力就不要被怪東怪西」「我做房仲這麼多年就從來沒在外面跟人過夜搞一堆奇奇怪怪」。

網友認為門檻低造成亂象

然而，部分網友則抱持跟原PO相同看法，認為保險、房仲這類行業的「入行門檻太低」，才造就這種混亂局面，「保險、房仲、職軍 門檻超低，根本沒有門檻 誰都能做，當然老鼠屎一大鍋」「必須要說進入這個工作的門檻實在是太低了，毫無門檻就會造成招攬人員過度飽和，一堆不專業人士在那邊跟你大談未來」，也有人證實為了業績鋌而走險的歪風確實存在，「房仲、保險業務、汽車業務，很多女生都會賣身換業績喔，真人真事」。

更多鏡週刊報導

里長買車遇甜美女業務驚為天人 瘋狂示愛逼到她離職！下場慘曝光

昔遭諷「賣車靠肉償」 保時捷黑絲女業務甩不雅片陰霾！再奪銷售冠軍

保險主管偷吃人妻下屬 綠帽夫氣到血癌復發！小王竟嗆：沒錢不怕告