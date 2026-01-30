女保險業務有男友…還跟同事發展肉體關係！他暈船「逼宮」摩鐵約戰15次

記者陳弘逸／高雄報導

保險業務跟女同事發生多次肉體關係，不顧對方有男友，為了確認感情，並脅迫對方，跟男友攤牌或發生15次性行為相抵。（示意圖／PIXABAY）

高雄男保險業務大壯（化名），2年前跟女同事小花（化名）發生多次肉體關係，但女方已有男友，為了確認感情，並脅迫對方，向男友攤牌或發生15次性行為相抵；此舉讓小花困擾，無奈向公司提出申訴並提告求償60萬元；綜合相關證據，法官認定，大壯有妨害自由的侵權行為，因此判他應賠償10萬元。

判決指出，男子大壯（化名）2023年女同事小花（化名）發生多次性關係，因不滿女方不願跟男友分手，並接受她的追求，並傳訊息恐嚇要向男友坦承不忠，或者發生15次性行為相抵，且不是算次數，而是天數，甚至強調「15次要在摩鐵」，否則後果自負。

大壯的行為，讓小花不堪其擾，直到她向公司提出性騷擾申訴並報警處理，男方才罷手，因飽受精神痛苦，便提告求償60萬精神慰撫金。

大壯則抗辯，不認識小花男友，也不知道他工作地點，根本無法找到對方，會說出這樣的言論，只是想要感情攤牌，希望女方選邊，並無強迫之意，認為請求精神慰撫金數額過高，訴請駁回。

綜合相關證據，法官認為，大壯言詞確實具有脅迫要求發生性行為之意，屬強制犯行，卻有妨害自由的侵權行為，因此不採信辯詞。

法官審酌，兩人都從事保險業務，小花月收6萬多元，大壯月收3萬元，依雙方教育程度、身分、社會地位、經濟狀況，判男方應賠償10萬元精神慰撫金，可上訴。

